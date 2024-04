A Deputación da Coruña presentou o estudo de conectividade das Fragas do Eume

O estudo, redactado por Javier Fernández, avaliou a cobertura de 380 puntos e 62 núcleos de poboación da comarca do Eume.

O Green Coworking de As Pontes acolleu esta mèrcores a presentación o “Estudo de conectividade a internet da comarca do Eume”, enmarcado nunha actuación contemplada no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino “Fragas do Eume”, promovido pola Deputación da Coruña e financiado con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

Nun acto ao que asistiron o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira; representantes dos concellos da comarca do Eume, involucrados no desenvolvemento e execución do Plan de Sostibilidade Turística en Destino “Fragas do Eume”, así como diversas empresas de telefonía e telecomunicacións de Galicia, Regueira puxo en valor o traballo conxunto de todos os concellos no desenvolvemento deste proxecto.

Ademais, o vicepresidente sinalou o obxectivo dos plans de sustentabilidade turística en destino da Deputación, que pasa por “xerar benestar e emprego, especilamente no medio rural, a través dunha aposta turística sostible desde o punto de vista económico, social e medioambiental”. Neste sentido, “estes plans, como o das Fragas do Eume, son sinónimo de competitividade turística e calidade, o que non se entende sen conectividade”, apuntou.

O redactor do estudo, Javier Fernández, expuxo os resultados da análise de cobertura de comunicacións móbiles na contorna do Parque Natural Fragas do Eume, mediante a que se avaliaron 380 puntos máis os 62 núcleos de poboación que conforman a comarca do Eume. Así, para a mellora da conectividade, proponse instalar solucións tecnolóxicas á beira do río Eume e no Montasterio de Caaveiro.