El cariñés Xosé Lois Armada Pita nombrado nuevo director del Instituto de Ciencias del Patrimonio

La Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha nombrado a Xosé Lois Armada Pita (Cariño, 1977) director del Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), relevando en el cargo a Felipe Criado Boado, quien ejercía la dirección del instituto de investigación, con sede en Santiago de Compostela, desde su creación por el CSIC como centro propio en el año 2010.

El nuevo director es científico titular del CSIC en el INCIPIT desde 2021. Natural de Cariño, desarrolla investigaciones sobre metalurgia antigua y sus implicaciones sociales, centrándose principalmente en la protohistoria atlántica y sus interacciones con el ámbito mediterráneo.

En este cuatrienio el INCIPIT ha captado más de 8.000.000 € en proyectos de concurrencia competitiva y más de 690.000 € en contratos de investigación, además de encontrarse todavía en ejecución dos proyectos del European Research Council (ERC) obtenidos en convocatorias de años anteriores. En 2025 ha suscrito con la Royal Commission for Alula un contrato de investigación con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros. En estos dos últimos años los miembros del instituto han obtenido, además, dos premios nacionales: Felipe Criado Boado el Premio Nacional de Investigación Ramón Menéndez Pidal en el área de Humanidades (2023) y Alfredo González Ruibal el Premio Nacional de Ensayo (2024) por su obra Tierra arrasada.