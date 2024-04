Programa para familias de escolares naroneses sobre prevención de condutas adictivas

O Concello de Narón continúa programando actividades encamiñadas a ofrecer ás familias as ferramentas necesarias para evitar condutas adictivas relacionadas co uso das novas tecnoloxías. Con esa finalidade, tal e como indicou a concelleira de Ensino, Olga Ameneiro, convócase ás familias de menores escolarizados na cidade a dúas sesións, de balde, e para as que tamén se ofrece servizo de conciliación mentres se desenvolven.

A primeira das convocatorias será o vindeiro martes 9 de abril, no salón de actos do CEIP A Gándara, onde a partir das 17:00 horas se abordará o tema “Menores e pantallas. Principais riscos e orientacións para as familias”. A continuación, o martes 23 deste mes, ás 16:30 horas, levarase a cabo a segunda sesión, sobre “As adiccións nas pantallas: dos videoxogos ás apostas”, no salón de actos do IES As Telleiras.

As persoas que precisen o servizo de conciliación habilitado para facilitar a súa asistencia a estas convocatorias poden solicitalo a través dos números de teléfono 613 196 841 ou 639 099 457. A concelleira de Ensino incidiu en que estes espazos teñen entre os seus obxectivos “ser un espazo de reflexión e orientación sobre o uso problemático da tecnoloxía, unha situación que, segundo os datos que manexamos, afecta a moitos rapaces”.

A edil naronesa incidiu na «importancia de que as familias poidan detectar a tempo as condutas aditivas e, na medida do posible, poidan evitar a súa aparición con medidas preventivas».