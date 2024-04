Las nuevas reducciones de tarifas en la ordenanza de agua, beneficiará a más familias ferrolanas

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, avanzó en la comisión del área el proyecto de modificación de las ordenanzas nº 4 de la prestación patrimonial de carácter público no tributario correspondiente al servicio de suministro de agua potable; de la nº2 reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del alcantarillado y de la nº1 reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario correspondiente a los servicios de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, que ya fueron aprobados en la Junta de Gobierno Local JGL en la jornada del martes 3

“É unha ordenanza orientada a favorecer á maior parte da poboación que teña cualquera tipo de situación de exclusión social e, ao mesmo tiempo, non incentivar o consumo elevado de auga”, expresó la concejala.

Sanjurjo recordó que la directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 octubre de 2000, establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y recoge que “a auga non é un ben comercial como os demais, senón un patrimonio que hai que protexer, defender e tratar como tal”. “Hai que ter en conta a recomendación da FEGAMP na súa guía de tarifas para o abastecemento da auga que establece

que a tarifa máis adecuada é aquela que consegue garantir a recuperación de todos os custos para cada uso”.

Nuevos beneficiados de las tarifas reducidas

La modificación de las tres ordenanzas cuenta con los estudios técnicos-económicos de servicios de abastecimiento y de saneamiento para garantizar la viabilidad económica y cubrir el coste de los servicios, el informe de control financieiro de la Intervención general del Ayuntamiento y el informe jurídico favorable del Ayuntamiento.

Se modifica la ordenanza nº4 estableciendo un sistema de tarificación por tramos, de forma que a mayor consumo, mayor sea la aportación a los costes totales del servicio, en virtud de que quien contamina paga y se actualiza el desglose de las actividades contempladas para ajustarlas a la realidad. Así en la tarifa doméstica se establecen tramos que van desde el B1 de 1 a 5 m³/bimestre al B10 más de 70 m³/bimestre, que se incrementan 2,86 euros al mes.

Habrá nuevos beneficiarios de la tarifa reducida. “Calquera persoa que se atope en situación de exclusión social comunicada pola Xunta de Galicia aplicaráselle directamente unha redución de tarifa do 85% na cota de servizo e pagarán cero euros para os tramos B1, B2 e B3”

Según la Xunta de Galicia, los beneficiarios de esta reducción son personas perceptoras de la Risga, de pensiones no contributivas en las modalidades de invalidez o jubilación y las personas que no estando en ninguno de los dos

supuestos anteriores tengan una ausencia o déficit grave de recursos económicos unido a una situación de desempleo o a la imposibilidad de desempeñar un trabajo remunerado.

Las familias numerosas también se beneficiarán de las nuevas reducciones. La antigua bonificación consistía en que las familias numerosas pagaban su tarifa de consumo al precio del primer tramo, es decir, 0,33, mientras que ahora pagarán su tarifa de consumo al 50%. Las familias de más de tres hijos, pero también las monoparentales con dos hijos o las que tengan uno con discapadidade, tendrán la misma reducción.

“Beneficiaranse de dúas reducións: pagarán o 50% da tarifaen todos os tramos de consumo e segundo, os tramos ata o B5 son máis baixos dos 0,33 anteriores”. En canto a beneficios aplicables, para la redución de tarifas la concejala avanzó que “a xestión para a redución das tarifas pasa a levala Emafesa, simplificamos o procedemento administrativo, os veciños non terán que desprazarse ao Concello e serán atendidos en Emafesa”.

Esto también redundará en una mayor eficiencia y eficacia en el Ayuntamiento, ya que los funcionarios que se estaban encargando de este tema podrán pasar a realizar labores administrativas y a reforzar los servicios de Hacienda y Recaudación, lo que también se traducirá en una mejor atención a los vecinos.

“Sabemos o grande esforzo que realizarán os veciños e o agradecemos de anteman, xuntos axudaremos a resolver esta situación e garantir a viabilidade da empresa pública Emafesa”, manifestó la concejala.

Situación de Emafesa

“Este Goberno pretende garantir a viabilidade económica e financieira na xestión da auga e permitir a recuperación dos custos dos servizos, garantindo a súa viabilidade”, afirmó Sanjurjo. En la actualidad la empresa Emafesa se encuentra en situación límite “Emafesa ten unha débeda de case cinco millóns de euros de subministración eléctrica con dúas empresas, debido á acumulación de facturas sen pagar da luz desde hai anos”

Además, la empresa pública tiene las cuentas sin aprobar desde 2016, algo histórico, que nunca sucediera antes y de lo que no existen precedentes. “O Concello de Ferrol non cumpriu coa súa obrigación de actualizar as tarifas nin de aprobar as contas de Emafesa nos últimos oito anos”, señaló lo que hace que la empresa mixta se encuentre en situación límite al acumular siete milloens de euros en pérdidas.

“Vémonos obrigados a tomar medidas urxentes para poder cubrir o custo do servizo e que os veciños poidan seguir disfrutando da subministración de auga potable e da rede de sumidoiros”, manifesta Sanjurjo. “Desde o primeiro día traballamos para poder ofrecer unha solución que non prexudique aos veciños que non teñen por que pagar o desgoberno destes últimos anos cunha absoluta falta de xestión económica”, afirmó.

Ante esta situación, el Gobierno local opta por un actualización de las tarifas mínima, muy por debajo de la subida del IPC en estos años, la imprescindible para cubrir el coste del servicio hasta que sierestablezca el equilibrio económico mínimo sostenible.