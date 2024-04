Más de 400 nadadores participan en el III Trofeo Marcos García Ciudad de Ferrol

El concejal de Deportes del Concello de Ferrol, Ricardo Aldrey, acompañado del director técnico del Club Natación Ferrol, Jorge Jiménez, y del entrenador Álvaro Fraga presentaron la tercera edición del trofeo Marcos García Ciudad de Ferrol, que se celebra este sábado 6 en el complejo polideportivo Javier Gómez Noya, en Caranza.

“Máis de 400 nadadores daranse cita este sábado neste evento deportivo dedicado ao nadador internacional Marcos García, formado no club Natación Ferrol”, reveló el edil.

En la competición, de carácter autonómico, participarán nadadores de clubes de toda Galicia en las categorías alevín, infantil, júnior y absoluta. Aldrey avanzó que “a competición celebrarase dende as 10:30 ás 13:30 horas e pola tarde de 17:00 a 20:30 horas”.

Además contará con cronometraje electrónico, lo que proporciona un aliciente extra para la consecución de marcas mínimas de participación en campeonatos autonómicos o nacionales.

Desde el Club Natación Ferrol revelaron que se disputarán 78 pruebas de diferentes estilos de natación, incluida una prueba de relevos. “Estamos contentos coa participación de 420 nadadores, 216 na categoría masculina e 204 na femenina, que representan a importantes clubes galegos, entre eles os locais Marina Ferrol e Náutico de Narón”, detalló el director técnico del Club Natación Ferrol, Jorge Jiménez.

En cuanto al género, como en todas las competiciones de natación, se lleva a cabo la igualdad de premios tanto en categoría femenina como masculina, teniendo la misma valoración en todas las cuestiones. Además, en este trofeo en particular, la participación femenina y la masculina siguen la misma línea en todas las pruebas a disputar, incluyendo las de relevos ya que en este caso son mixtos con el mismo número de participantes de cada sexo, tres hombres y tres mujeres.

“Os nadadores está moi motivados polo tema de que este trofeo ten todas as probas de natación, estilos e distancias”, además “conta cun relevo que non é unha proba oficial, que combina varias categorías, algo isto non se fai en ningún sitio”, señaló el entrenador del club Álvaro Fraga.

Se hará una clasificación individual por prueba y categoría, mientras que la clasificación por equipos se obtendrá de la suma total de los puntos obtenidos por los nadadores/las, tanto en pruebas individuales como en la de relevos

El club Natación Ferrol entregará medallas a los tres primeros clasificados de cada prueba individual y categoría y a los tres primeros equipos de la prueba de relevos. Además, entregará un premio por la suma de puntuaciones de la tabla FINA de las dos pruebas nadadas, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

El III Trofeo Marcos García Ciudad de Ferrol se adjudicará al primer club clasificado por la suma del total de puntos y habrá también un trofeo para los clubes clasificados 2º y 3º por la suma del total de puntos.

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, finalizó felicitando al Club Natación Ferrol por el éxito en la participación e invitando a los ferrolanos a acercarse al complejo polideportivo Gómez Noya el sábado para disfrutar de la competición.