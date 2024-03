CIFP Ferrolterra, asociación Morcegos de Galicia e Concello de Narón xuntos pola biodiversidade

O Concello de Narón continúa avanzando nun proxecto encamiñado a favorecer a biodiversidade. Con ese obxectivo, tal e como informou o concelleiro de Medio Ambiente, Manuel Ramos, repartíronse 200 casas niño entre veciños das parroquias do Val e Castro, afectados nos últimos anos por pragas de insectos.

O edil naronés agradeceu a implicación do CIFP Ferrolterra, cuxo alumnado realizou estas caixas niño, seguindo as indicacións do departamento municipal de Medio ambiente, e que elaborará medio cento máis de caixas para morcegos, iniciativa esta última na que colabora a asociación Morcegos de Galicia.

Hai uns días o concelleiro de Medio Ambiente desprazouse ao CIFP Ferrolterra para recoller as caixas niño de aves e agradecer persoalmente ao centro o traballo realizado para materializar esta actuación impulsada dende o Consistorio. As caixas niño de aves están xa colocadas en diferentes lugares das parroquias do Val e Castro, ao ser este mes de marzo no que comeza a época de cría de aves.

“Estas actuacións, que se corresponden con solucións baseadas na natureza para favorecer a biodiversidade e a loita biolóxica contra as pragas, enmárcanse no enfoque do concepto “Unha soa saúde” da Organización Mundial da Saúde, polo que nos benefician a todas e todos”, tal e como asegurou Ramos.

Outra das medidas impulsadas polo Consistorio, vencellada ás caixas niño, é a distribución dunha Guía para favorecer o control biolóxico de insectos coas aves insectívoras. Nesta publicación, que está a disposición dos veciños na entrada principal do Concello, ofrécese a información precisa para construír unha caixa niño para aves e tamén sobre os pasos a seguir para colocala de xeito que cumpra correctamente a súa función.

As especies de aves máis proclives a aceptar as caixas niño; referencias de posibles aves que as poden utilizar segundo o diámetro de abertura; características dos niños de anduriñas comúns, anduriñas de cu branco e cirrios comúns; a mellor época para instalar as caixas niño; o mantemento destas construcións e diferentes medidas para atraer aves insectívoras ás proximidades das vivendas forman parte dos contidos desta guía editada polo Concello de Narón.

Na mesma tamén se recomenda limitar o uso de fitosanitarios e as podas en época de cría; favorecer unha maior variedade de plantas autóctonas e recuperar as sebes tradicinonais. No marco desta iniciativa, o edil naronés agradeceu tamén a cesión temporal, por parte da asociación Morcegos de Galicia, dunha exposición sobre a importancia dos quirópteros que se pode visitar na planta baixa do Concello.