Gran acollida á Agrupación Artística Ferrolana Bohemios no Centro Cívico das Somozas

Co gaio do 8M, o Centro Social das Somozas foi testemuña da gran acollida da actuación musical da Agrupación Artística Ferrolana Bohemios, o pasado venres 8 de marzo.

A veciñanza puido gozar dunha fermosa tarde musical con esta actuación, incluída na programación do Centro Cívico das Somozas. Esta serie de actividades, que se desenvolven durante todo o ano, unen tanto demanda cultural como actividades artísticas e sociais.

Este grupo, que naceu a finais de 1988 pasando a formar parte do panorama musical de Ferrolterra, fixo as delicias dos asistentes que encheron o Centro Cívico para gozar do espectáculo. A actuación contou coa presencia da madriña da agrupación, Martina Aneiros Barros.