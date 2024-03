O BNG de Ferrol solicita reforzar a seguridade na avenida do Mar

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol pediu ao goberno local «que reforce a sinalización e a seguridade na Avenida do Mar diante do aumento do tráfico que rexistra esta vía».

O BNG sinala que «desde o comezo das obras do bulevar das Pías, a intensidade do tráfico na Avda do Mar do barrio de Caranza, ven sufrindo un aumento progresivo. En horas puntas, a intensidade aumenta considerablemente, aumentando o perigo, tanto para peóns como as persoas que circulan nos autos»

«Esta zona, utilizada para paseo, con parque infantil e saída da cidade do Camiño Inglés, ten limitada a velocidade a 30 e 40 Km/h segundo a zona. Na actualidade compróbase que este límite non é respectado, pensamos que pola pouca sinalización da vía, ou a función que agora mesmo cumpre de saída da cidade en horas punta»

«Cumpre aumentar a seguridade, aumentando a vixilancia e a sinalización, reforzando sobre todo aqueles lugares que contan con curvas de pouca visibilidade, como son: a saída da primeira rotonda fronte ao edificio San Bernardo; a curva situada na parte de atrás dos primeiros edificios da Rúa Enrique Granados e a situada chegando aos depósitos de gas, que coincide con a saída da praia».

O BNG trasladou «a urxencia destas medidas na Comisión celebrada esta mañá por considerar que é preciso actuar antes de ter que lamentar algunha desgraza, e mentres solicitamos a máxima precaución a que utiliza unha das zonas máis visitadas da cidade, polo seu valor paisaxístico e de lecer».