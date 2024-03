El Notario Mayor del Reino en Venecia

Juan Cardona Comellas-(Juancardonacomellas@gmail.com)

Los voceros de los partidos que sustentan al gobierno del señor «presimiente» se les llena la boca dando pábulo al informe previo emitido por la Comisión de Venecia. Hay que tener en cuenta que la CV está formada por 54 países que además de los 27 de la UE los conforman regímenes altamente democráticos como Túnez, Argelia o Marruecos que el señor Bolaños los sitúa, en un alarde de erudición, en Europa.

El informe desmiente de forma clara al señor Bolaños y demás componentes del aquelarre legislativo; ya que la CV no ha analizado el texto que se ha aprobado este jueves en comisión (con los parches de última hora por cambio de opinión) ya que en el punto 11 dice expresamente que el estudio es sobre la versión del 13 de noviembre de 2023: primera omisión del Notario mayor del Reino (La nariz comienza a crecerle). La segunda perla la leemos en el punto 9 del acuerdo que dice: «En particular, no se pronunciará sobre la conveniencia de la amnistía ya que se trata de decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y el Parlamento español» y por otra parte la CV manifiesta en el punto 10 que no es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de amnistía, que corresponde decidir en última instancia al Tribunal Constitucional español.

El señor Notario Mayor del Reino sigue sin inmutarse: morcilla tras morcilla; y la CV remata en ese punto: «La Comisión no evaluará la compatibilidad del proyecto de ley de amnistía con el Derecho de la Unión Europea, que podría ser objeto de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas».

La Comisión, punto 57, afea el procedimiento que se sigue para la aprobación de la Ley ya que considera que puede afectar a la cohesión social y por tanto debe aprobarse con una mayoría calificación adecuada, no raspando la mayoría simple como se pretende actualmente.

La CV le da un consejo (punto 74) al señor «presimiente» Sánchez: «Un procedimiento legislativo acelerado no es apropiado para la adopción de leyes de amnistía dadas las consecuencias del gran alcance de tales leyes y el hecho de que las leyes de amnistía suelen ser de carácter controvertido».

Oídos sordos y la Ley se está tramitando por el procedimiento de urgencia. Y por último le hace una advertencia en el punto 89; ya que la CV subraya que la ley deberá ser interpretada y aplicada por los jueces en cada caso para determinar si es idóneo para acogerse a la amnistía. Se despide la Comisión con otra advertencia: «Se corre el riesgo de trasladar los conflictos del nivel político al judicial. Este resultado no sería coherente con el propósito de la amnistía como tal» y «La falta de claridad y determinación de su ámbito de aplicación conlleva el riesgo de que surjan un gran número de casos y controversias sobre la correcta aplicación de la ley. Esto, a su vez, corre el riesgo de trasladar los conflictos del nivel político al judicial. Este resultado no sería coherente con el propósito de la amnistía como tal».

En toda esta vorágine el «presimiente» de excursión por Iberoamérica y el señor Notario Mayor del Reino con una nariz de dos palmos dándose las gracias a «mí mismo» y asimismo las extiende a los apoyos recibidos. Se mantiene bien plantado recibiendo el aplauso de «mí mismo», repitiendo hasta la saciedad que todo está de acuerdo con el informe de la Comisión de Venecia, omitiendo que en realidad es preliminar en espera de la aprobación definitiva. Para el fin de fiesta recordar, para lo bueno o para lo malo, que el informe fue solicitado por el PP, que también anda de viaje. ¡Qué país! ¡Confiemos en los jueces…!