As Pontes, sé do campionato Galego de Salvamento e Socorrismo

Esta mércores presentábase no salón de plenos do Concello das Pontes o Campionato Galego de Salvamento e Socorrismo en categorías de base, que se vai celebrar os vindeiros sábado 24 e domingo 25 de febreiro nas instalacións da piscina municipal das Pontes.

A concelleira de Deportes, Elena Lòpez, agradecía á Federación que escollera as Pontes para celebrar este campionato, tralo éxito que supuxo a edición anterior, organizada no ano 2023, salientando tamén que «se trata dun evento deportivo que axuda a dinamizar económicamente o concello pola gran cantidade de xente que mobiliza unha actividade destas características».

Elena López, aproveitou a ocasión para agradecerlle ao persoal da piscina municipal a súa boa predisposición e colaboración na organización do campionato, e para convidar á veciñanza a gozar do espectáculo desta competición.

Nuria Rodríguez, presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, destacaba que decidían organizar este campionato nas Pontes trala primeira experiencia do campionato que se celebrou no 2023, coa intención de repetir o éxito do ano anterior, e agardando tamén que supoña un incentivo para, nun futuro, poder crear un clube de salvamento e socorrismo no Concello. Pola súa banda, Daniel Vila, director deportivo da Federación, explicou que se trata dunha competición na que van participar máis de 350 deportistas pertencentes a 11 clubes que veñen de toda Galicia.

Durante a xornada do sábado 24, que comezará ás 10 da mañá, celebraranse os campionatos cadete e xuvenil, no que participan mozos e mozas dende os 13 aos 16 anos. Xa pola tarde, celebrarase unha segunda quenda de competición que dará comezo ás 4 d tarde. Xa o domingo 25 será a quenda dos campionatos alevín e infantil, no que compiten nenos e nenas dende os 6 aos 12 anos, e comezará tamén ás 10 da mañá, cunha segunda sesión que comezará ás 4 da tarde.

Daniel Vila quixo destacar o aumento da participación de competidores con respecto ao ano anterior, sobre todo nas categorías alevín e infantil, o que supón que o deporte do salvamento e socorrismo deportivo goza de boa saúde.