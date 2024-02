FEGADACE imparte unha charla informativa sobre dano cerebral en Narón

A sesión será o 26 de febreiro ás 9.00 horas e abordará as principais causas e secuelas da discapacidade, coa que conviven máis de 40.000 persoas en Galicia.

A Federación Galega de Dano Cerebral ( FEGADACE )* celebra en Narón unha actividade de sensibilización sobre o dano cerebral adquirido, unha discapacidade resultante, na maioría dos casos, dun ictus ou dun traumatismo cranioencefálico derivado dun accidente de tráfico.

A sesión informativa, organizada en colaboración coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns e a Asociación de Mulleres Ártabras, terá lugar o 26 de febreiro, ás 09.00h, no Edificio Academia Marga Carballo (R/ Martínez de la Rosa, s/n). A actividade está dirixida a todo tipo de público e centrarase na abordaxe das principais causas do dano cerebral, das diversas secuelas asociadas a esta súbita lesión e dos recursos de atención dispoñibles para o colectivo. A asistencia á charla é gratuíta pero é preciso inscribirse previamente no enderezo electrónico info@mulleresartabras.com

A necesidade da prevención

O dano cerebral adquirido é un problema de saúde pública de primeira orde. Debido ao envellecemento da poboación e aos cambios nos hábitos de vida (especialmente o empeoramento da alimentación e o sedentarismo), a súa incidencia incrementouse notablemente nos últimos anos, sobre todo debido ao aumento do número de casos de ictus.

Así, malia que as melloras na atención médica de urxencias permitiron diminuír a taxa de mortalidade derivada dos accidentes cerebrovasculares, existe unha maior porcentaxe de persoas que sobreviven con secuelas.

Malia que os ictus non se poden evitar, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), o 90% dos casos están asociados con factores de risco modificables (como a hipertensión arterial, o colesterol, a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o consumo de alcol, tabaco e outras drogas e o estrés, entre outros). Por este motivo, unhas das principais liñas de actuación de FEGADACE céntrase na realización de actividades de divulgación, capacitación e promoción de hábitos de vida saudables para a prevención do dano cerebral.

No caso da charla de Narón, a Federación conta co financiamento da Consellería de Política Social e Xuventude, dentro dos programas con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF; é dicir, grazas ás persoas que marcan o X Solidario na súa declaración da renda.

*FEGADACE constituíuse en 2007 polas unión das 5 asociacións galegas de dano cerebral: ADACECO (A Coruña), ADACE (Lugo), Alento (Vigo), DCA-Ourense e Sarela (Santiago). Xuntas aglutinan a máis de 2.000 persoas sociais. E o seu obxectivo é contar cunha plataforma común de interlocución, coordinación e divulgación das necesidades do colectivo.