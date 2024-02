Xa está aberto o prazo para que todas as compañías e centros educativos que así o desexen poidan inscribirse no XXV Certame de Teatro Escolar e Afeccionado da Deputación da Coruña.

Ata o domingo 3 de marzo de 2024 (inclusive) as compañías e/ou centros educativos interesados poderán formalizar a súa inscrición.

Na web do IES Rosalía Mera www.iesrosaliamera.com na sección adicada ao certame de teatro está toda a información relativa a esta edición, na que se atopan as bases para coñecer os requisitos de participación no certame teatral e condicións do mesmo, rider técnico, plano de escenario, modelos oficiais de autorizacións de imaxe, así como o enlace ao formulario online de inscrición.

Unha vez finalizado o período de inscrición, procederase a deseñar e publicar o antes posible o calendario de actuacións. Así mesmo, fixarase unha data para a reunión cos representantes das diferentes compañías e centros educativos participantes para antes do comezo do certame.

As obras distribuiranse nas categorías benxamín, infantil, cadete, xuvenil e sénior; representaranse nas instalacións do IES Rosalía Mera (A Coruña) durante os meses de abril, maio e xuño. A gala de entrega de premios celebrarase no Teatro Colón o día 14 de xuño.