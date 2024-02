Apertura da inscrición na “III Carreira e andaina pola Igualdade”

A concelleira de Igualdade, María Lorenzo, e o edil de Deportes, Ibán Santalla, anunciaron a apertura este martes 20 do prazo de inscrición na terceira edición da “Carreira e andaina pola Igualdade Concello de Narón”.

A cita, que conta coa colaboración da Federación Galega de Atletismo, terá lugar o vindeiro 3 de marzo a partir das 10:00 horas. A saída e meta da carreira terán lugar nas inmediacións do pavillón polideportivo da Gándara e o percorrido das categorías absolutas será de aproximadamente cinco quilómetros.

Nas categorías de menoresestablecéronse as de benxamín (100 metros), con saída ás 10:45 horas; benxamín-sub 10 (500 metros), ás 10:30; alevín-sub 12 (1.500 metros), ás 10:15; infantil-sub 14 (1.500 metros), ás 10:15 e cadete e xuvenil- sub 16 e sub 18 (2.000 metros) ás 10:00 horas. En canto á categoría absoluta, terá un percorrido de 5.000 metros e saída ás 11:00 horas.

As persoas interesadas en inscribirse poderán facelo dendeo citado martes ata o 28 de febreiro ás 23:30 horas a través da web: www.carreirasgalegas.com. A inscrición ten un prezo de 4 euros para as categorías absolutas e para a andaina, sen do gratuíta para os menores en ambos casos.

A saída da andaina, cun percorrido de 4.500 metros, realizarase ás 11:15 horas e tamén require inscrición previa. A proba está limitada á participación de 500 persoas en categoría absoluta, 400 na andaina e outras 400 na de menores.

A retirada de dorsais e chips poderase facer no pavillón da Gándara o venres 1 de marzo de 16:30 a 20:30 horas; o sábado 2 de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 e o propio domingo 3 de 8:30 a 9:30 horas.

A organización premiará na categoría absoluta ás tres primeiras mulleres e homes e nas categorías non oficiais tamén se premiarán ás tres primeiras e primeiros en cada unha delas, tal e como se establece nas bases da convocatoria.

A participante feminina de maior idade que remate a proba levará tamén un premio e nas categorías de menores, na carreira, unha medalla.

Os edís naroneses animaron á cidadanía a inscribise na carreira e na andaina “co fin de reivindicar a través neste caso dunha proposta deportiva, a tan necesaria igualdade real entre mulleres e homes”.