José Carlos Enriquez Diaz

¡Alfonso Rueda sale para ganar y gobernar! Los gallegos debemos tener espíritu ganador de cara a las próximas elecciones autonómicas del 18 de febrero.

Generosidad, entrega, talento, unidad y sentido de conjunto por encima de las individualidades es lo que nos ha transmitido hoy Alfonso Rueda en el mitin del Jofre a los Ferrolanos. Y es ese mismo espíritu es el que debería impulsar la ardua batalla para salir adelante a todos los gallegos. Crear empleo y devolver la autoestima a una Galicia que tiene el mejor espejo en el que mirarse. El partido Popular necesita de una mayoría absoluta para que Galicia Funcione. Ya hemos visto todos los ferrolanos como Ferrol funciona desde que tenemos de alcalde A Rey Varela. El primer día ya estaba trabajando, porque cumplió su compromiso y a las nueve de la mañana ya estaba en el Ayuntamiento trabajando desde el primer día de gobierno.

Nombró a un gobierno sin depender de los partidos, un partido que solamente depende de los ferrolanos y el segundo día reabrió el Ayuntamiento a los vecinos, con los que siempre ha contado.

¡Alfonso Rueda necesita también de todos los gallegos para que Galicia funcione!

El éxito en cualquier organización solo se puede alcanzar cuando los miembros individuales del equipo aprenden a trabajar juntos para alcanzar metas comunes.

El trabajo en equipo tiene que ser la meta primordial para poder multiplicar. La acción de cualquiera de nosotros no es tan poderosa como la acción de todos nosotros. Ninguno de nosotros vale más que la suma de todos nosotros. En el trabajo en equipo tu triunfo es mi triunfo, tu éxito es mi éxito, tu victoria es mi victoria y tu derrota es mi derrota.

Los grandes miembros de un equipo ponen la necesidad de otros antes que sus propias necesidades. Ellos tienen una actitud de pensar en los demás. Ellos no están ahí para ver cómo el equipo los beneficiará, sino que están ahí para ser una ventaja para la gente que los rodea. La mentalidad no es lo que ellos pueden recibir como resultado de su relación con el equipo, sino lo que pueden aportar al equipo.

Los gallegos sabemos lo que nos jugamos y sabemos que el PP debe continuar su trayectoria de muchos años de victorias con muchas cosas conseguidas y con una gestión de la que presumir.

Sin embargo en los últimos cinco años, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha realizado ninguna inversión destinada a modernizar la conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña.

Tiene razón Rey Varela cuando afirma: “el estado de abandono de la línea de tren en las comarcas de Ferrol, Eume y Betanzos, con un carácter más típico del siglo XIX”, y recuerda que la línea Ferrol-Coruña, de 1912 con un trazado de 68 kilómetros requiere de 1 hora y 20 minutos para completar el trayecto. “El doble de lo que se tarda en vehículo privado o autobús y tres veces más que el viaje entre A Coruña y Santiago” El senador y alcalde de Ferrol incide en que “Galicia no quiere ser más que el resto de España, pero tampoco menos y el tejido social y empresarial lleva años reclamando la mejora de las comunicaciones ferroviarias, sin las que no se completará el Eje Atlántico de Alta Velocidad ni el Corredor de Transporte de Mercancías”, apunta

Así pues, Ferrol es la gran abandonada en inversión en infraestructuras al ser la única de las siete grandes ciudades gallegas que no cuenta con una estación intermodal.

Por lo tanto, por su mala gestión y enfrentamientos, buscando la supuesta coherencia, los socialistas se merecen los peores resultados.

Esta es la hora de la unidad, no hay tiempo para figurar, es tiempo de construir.

Los intereses politiqueros han primado sobre el bienestar colectivo, la arrogancia, la prepotencia y la vanidad, son los ejes sobre los que han gobernado los politiqueros de turno; siempre se reflejó en su pobre accionar, el interés particular y los intereses corporativos de las empresas electoralistas.

Hemos podido experimentar como los intereses de la izquierda son más electoralistas que políticos, por tanto, el fracaso de la izquierda es evidente… El PSOE con un espíritu de perdedor está dispuesto a entregar la Xunta al BNG solo para que el PP no pueda gobernar Galicia aunque gane las elecciones. Tiene razón Alfonso rueda al afirmar que Pedro Sánchez ha decidido que los socialistas gallegos no necesitan «un bo resultado», sino que se han resignado a su papel de tercera fuerza, la minoritaria de la izquierda, y apuestan por «un goberno do independentismo», estos comenzaran diciendo en qué lengua debemos hablar y acabaran con diciéndonos cómo debemos pensar..

Los nacionalismos, todos los nacionalismos, tienen un fondo de protesta, son como el hijo mayor que se va de casa dando un portazo. Se van porque se ven maltratados, no se sienten queridos. Pero a veces no se ven queridos porque antes han sido egoístas, porque han creído que tienen más derechos que los demás, porque no están conformes con lo que reciben.

Así, pues, el partido Popular presenta una lista conformada por mujeres y hombres auténticos, conocedores de nuestras carencias y potencialidades, guerreros a la hora de defender nuestros intereses, y sagaces a la hora de proyectar las aspiraciones de todos los gallegos.

Esta será la fuerza que nos guíe hacia el puerto de la prosperidad; para que esto suceda le deseo a Alfonso Rueda y a todo su equipo: …buen viento…y buena mar .