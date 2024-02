Homenaje en Madrid a la vida y obra del ferrolano Gonzalo Torrente Ballester

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asistió en la tarde del martes 6 a la mesa redonda celebrada en homenaje al escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester en la Casa de Galicia en Madrid.

El acto se enmarca en la programación que el Ayuntamiento de Ferrol articuló para este año 2024, dedicado al literato con motivo del 25 aniversario de su muerte que contó con la participación, además del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, los miembros de la Real Academia Española, Luis Mateo Díez y José María Merino, el Premio Nacional de Narrativa, Marcos Giralt Torrente y el catedrático de Literatura Española, Ángel Basanta

Todos ellos hicieron un recorrido por la vida y obra de Torrente Ballester, al que se sumaron las palabras del regidor, que no ocultó su satisfacción por la celebración de esta mesa, a través de la cuál “enxalzamos o legado literario dun escritor que foi figura cumbre da narrativa do século XX”.

Rey Varela aprovechó su intervención para invitar a los presentes en la sala a la ciudad departamental, “unha cidade lóxica na que todo ten un porqué e unha historia”.

El homenaje continúa este miércoles 7 con un otra mesa redonda presentada por Ponte Far en la que intervendrán el ex director de la RAE, Darío Villanueva Prieto, el catedrático de la Universidad de Lisboa, Miguel Viqueira Niel, la profesora da Universidad de Vigo, Carmen Becerra Suárez, y el ex ministro de Cultura, César Antonio Molina Sánchez