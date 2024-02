A Diputación da Coruña financia 112.000 horas de axuda no hogar nas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal

El municipio de Neda es con diferencia el que ofrece más tiempo para estas tareas

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e a deputada de Política Social, Mar García Vidal, visitaron o Concello de Neda para coñecer de primeira man os servizos sociais do municipio que funcionan con financiamento da institución provincial.

Acompañados do alcalde Ángel Alvariño, Formoso e García mantiveron un encontro co persoal que traballa na área social do Concello e cun grupo de traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do municipio, no que se interesou polo seu traballo diario e as súas condicións laborais

Formoso destacou que, nos concellos de menos de 20.000 habitantes das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, a Deputación financia este ano 111.962 horas de SAF de libre concorrencia e contrata a 34 profesionais da área social. Entre eles, destacan Neda con 16.200 horas/ano, o concello que máis horas solicita en toda a provincia; Ares, con 13.000 horas e As Pontes, con 10.300 horas.

O presidente provincial destacou a importancia do traballo que realizan as coidadoras, “un servizo esencial para coidar dos nosos maiores nos concellos máis pequenos e rurais, para permitirlles ter unha vellez digna e tranquila, seguir vivindo nas súas casas e favorecer tamén a conciliación laboral das familias”.

Formoso destacou o compromiso da Deputación con este eido e reclamou un maior investimento por parte da Xunta de Galicia, que ten as competencias en materia de política social e atención á dependencia. “As achegas por parte da Xunta son escasas para soster o sistema de dependencia, que é o cuarto pilar do estado de benestar, do que dependen tantos miles de familias en Galicia”, afirmou.

A portavoz das traballadoras do SAF de Neda, Cecilia Pantín, agradeceu o interese pola situación do colectivo e destacou que “o queremos conseguir, coa axuda das administracións, e que a xente maior estea mellor atendida sen que os nosos dereitos laborais e a nosa saúde física estean en perigo. É moi importante que todas as administracións nos escoiten e nos apoien”, afirmou.

O alcalde, Ángel Alvariño, agradeceu o apoio da Deputación aos servizos sociais municipais e destacou que “a atención aos nosos maiores é unha prioridade, de ahí que destinemos un 25% do noso orzamento á dependencia e servizos sociais”. “Estamos moi orgullosos da labor que fan as traballadoras”, apuntou.

A Deputación vén de publicar no BOP o Plan de Servizos Sociais Comunitarios 2024, cun investimento total de 8,3 millóns de euros, que permitirá cofinanciar cos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia a prestación de preto de 400.000 horas de Servizo de Axuda no Fogar (SAF) e a contratación de 178 profesionais especializados no ámbito social para atender as necesidades das persoas máis vulnerables.

O presidente da Deputación destacou que “a Deputación reforzou nos últimos anos este programa que fai posible mellorar a calidade de vida de miles de persoas e que toda a cidadanía teña acceso a servizos sociais profesionais, incluso nos concellos máis pequenos”, afirmou.

Axuda a domicilio

A demanda de servizos de axuda no fogar incrementouse notablemente nos últimos anos. A Deputación financiará durante 2024 un total de 395.804 horas deste servizo, unha prestación esencial para a atención de maiores nos pequenos concellos coruñeses A cifra supón un incremento de 120.000 horas con respecto a 2020.

Ademáis, a través doutros programas provinciais como o POS Social, creado durante a pandemia, os concellos poden incrementar os fondos que destinan a financiar a axuda no fogar.

En 2024, a Deputación financiará 111.961 horas de SAF da área de Ferrolterra, Eume e Ortegal, 67.342 horas nos concellos da comarca da Coruña e As Mariñas, 50.034 nos do Barbanza, 75.151 nos de Bergantiños e Costa da Morte, e 91.314 nos de Santiago.

O programa financia a contratación de 178 profesionais do eido social

O programa de servizos sociais tamén permitirá a contratación de 178 profesionais especialistas do eido social. Persoal que cada día atende a miles de cidadáns, que con frecuencia pertencen a colectivos especialmente vulnerables: infancia, mulleres vítimas de violencia, persoas con especiais dificultades de inserción laboral, maiores sen recursos, persoas sen fogar ou con discapacidade.

O programa financia o 100% do salario das persoas contratadas como persoal administrativo (18.000 €/ano), persoal técnico A2 (22.000 €) e persoal técnico A1 (26.000 €). O persoal poderá ser contratado tamén a media xornada.

Estes ano, a Deputación financiará a contratación de 37 profesionais nos concellos de menos de 20.000 habitantes da comarca da Coruña, 19 na comarca do Barbanza, 35 na de Bergantiños-Costa da Morte, 34 nos concellos de Ferrolterra, Eume e Ortegal e 53 na comarca de Compostela.