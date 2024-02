Actividades en Ferrol con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La concejala de Igualdad, Elvira Miramontes, y la concejala de Educación, Patricia Cons presentaron la programación que el Ayuntamiento de Ferrol realizará en torno al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en colaboración con Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Galicia (AMIT Galicia), entidad que estuvo representada por su presidenta-fundadora, Ana Jesús López Díaz.

Ambos concejalas destacaron la importancia de llevar a cabo acciones que contribuyan a la igualdad entre los géneros y al establecimiento de una orientación profesional libre de estereotipos de género. Asimismo, pusieron de manifiesto la importancia de trabajar de manera transversal entre los diferentes departamentos municipales en beneficio de la ciudadanía, tal y como sucede con esta programación.

La primera de las iniciativas enmarcadas en esta programación tuvo lugar en las instalaciones del CIS en A Cabana, donde alumnos de tercer ciclo de Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional asistieron a un espectáculo organizado por la Agencia Gallega de Innovación centrado en la importancia de las mujeres científicas y tecnólogas a lo largo de la historia.

El relatorio conducido por los divulgadores Iria Ollero y David Ballesteros, les permitió aproximarse de un modo atractivo a grandes mujeres que hicieron importantes aportaciones científicas y que no obtuvieron el reconocimiento social que merecían.

Entre los nombres estudiados figuran el de Hipatia de Alejandría, la primera gran matemática de la que se tiene constancia, África González, inmunóloga gallega de gran prestigio a nivel mundial, Marie Curie, persona fundamental en la historia de la ciencia, o Rosalind Franklin, que murió sin que se le reconociese la importancia de sus aportaciones en la comprensión de la estructura del

ADN.

Durante la actividad, se combinaron datos biográficos y anécdotas vitales con experimentos llamativos inspirados en las científicas presentadas, haciendo que la propuesta fuese apta para todos, independiemente de sus conocimientos previos.

Las concejalas también informaron sobre el programa Unha científica visita o noso cole, en colaboración con AMIT Galicia. Está dirigida a alumnado de segundo ciclo de primaria de los colegios públicos de la ciudad y servirá para visibilizar el papel de las mujeres en los diferentes ámbitos científicos y tecnológicos, así como contribuir a crear referentes para que las niñas se acerquen a la ciencia.

Las mujeres que ofrecerán charlas en los diferentes colegios serán la doctora por la Universidade da Coruña en el Programa de Ciencias Sociosanitarias, María Jesús Movilla Fernández, que hablará sobre A muller como enfermeira e científica; la doctora por la Universidad de la Coruña en el programa de Enxeñería Naval e Industrial, Lucía Santiago Caamaño, con el relatorio A enxeñaría naval tamén é cousa de chicas; la doctora en Derecho, Asunción López Arranz, con la poñencia sobre Muller xurista, compromiso coa igualdade;

Asimismo también se contará con la doctora por la Universidad de la Coruña en el programa de Ciencia e Tecnoloxía de Polímeros, Ana Ares Pernas, con la charla Deseñadoras do futuro: plásticos e impresión 3D; la ingeniera industrial, Laura Castro Santos, que tratará sobre A enerxía das mulleres; la ingeniera naval y oceánica por la Universidad de la Coruña, Laura Alonso García con Aventuras no mar; a súa ciencia e as súas científicas; y la doctora en Física y coordinadora de AMIT Galicia, que también participó en la rueda de prensa, Ana Jesús López Díaz, que impartirá una charla sobre Mulleres facendo ciencia con láseres.

Esta última destacó la importancia de impartir charlas en los diferentes colegios “para visibilizar o labor das mulleres científicas”, “uns relatorios nos que o alumnado adoita participar de xeito moi activo”, ya que salen de la rutina lectiva y le sirve como motivación.

Elvira Miramontes, Patricia Cons y Ana Jesús López Díaz mostraron su voluntad de establecer futuras colaboraciones entre la Administración local y AMIT Galicia