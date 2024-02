Neda inaugura el Carnaval con su tradicional Festival de Comparsas

Tras pechar o prazo de inscrición, o Concello de Neda daba a coñecer este luns 5 o nome das comparsas e grupo que tomarán parte no seu festival de Entroido este venres 9 de febreiro. Un festival que, un ano máis, conducirá o showman local Dani Ríos, e que inaugurará a programación festiva da localidade. Serán estas:

Tróupele Tróupele de Narón

O Aturuxo de Melpómene de Narón

A revolta de Transacos de Ferrol

Os Colludos de Ferrol

A Canteira do Puntal de Neda

Os Argalleiros de Narón

Vide vindo de Ferrol

As Xoaniñas de Chao de Narón

Grupo: As Caralletas de Neda

A orde de actuación decidirase mañá martes, no sorteo que se realizará coa presenza de representantes de todas as comparsas.

O festival celebrarase no pavillón municipal Ale de Paz, e virá precedido dun desfile que arrancará na avenida de Castelao ás 20 horas. Sobre o escenario, deberán interpretar as súas cancións, con letras en galego e unha temática centrada en Neda ou en persoeiros da vila.

Concederanse diplomas ás que, a teor do xurado, destaquen polo enxeño á hora de criticar a realidade local ou comarcal, pola orixinalidade e vestimenta e, como non, pola animación na rúa. Así mesmo, e como novidade este ano, o Concello de Neda buscará a complicidade da veciñanza, á que anima a participar no Concurso de Disfraces

Haberá 3 categorías: individual, parellas e grupos, con entre 3 e 6 integrantes, e premios para os mellores consistentes en cestas con produtos típicos destas datas. Todos eles deberán desfilar sobre o escenario tralas actuacións das comparsas, e poderán anotarse no propio pavillón dende o mesmo inicio do festival