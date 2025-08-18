Moeche firma el convenio de colaboración para el Festival Irmandiño

La alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy Maceiras, y el presidente de la AC Irmandiños de Moeche, Alexandre Campos Saavedra, firmaron el pasado 14 de agosto, en la Casa del Ayuntamiento el convenio de colaboración entre las dos entidades que supone una aportación económica municipal de 9.000 euros para la organización de la 46ª edición del Festival Irmandiño.

El Ayuntamiento asume también la contratación del grupo De Ninghures, a través de la Red Cultural de la Diputación.

El evento se celebrará desde la noche del viernes 22 hasta el atardecer del domingo 24, con un programa que ofrece múltiples actividades tanto en el campón del Pereiro como en la propia fortaleza medieval y un excelente cartel, con la vuelta al Irmandiño de las Tanxugueiras.

Tal y como se recoge en el convenio, la aportación económica de este año asciende a 9.000 euros, con el fin de colaborar en un festival de cumple ya 46 años. El presupuesto municipal recoge el incremento de esta partida para dar apoyo a una actividad que se aproxima a los 60.000,00 euros de presupuesto. La colaboración municipal ve más allá del recogido en el convenio, puesto que también proporciona material logístico -vallados, colectores, etc.-, soporte personal, coordina la ayuda de las agrupaciones de Protección Civil de varios ayuntamientos de la zona facilita que el castillo pueda ser visitado gratuitamente durante toda la jornada del sábado, día central del Irmandiño.

La asociación cultural asumirá la contratación de los grupos invitados este año , excepto De Ninghures, contratado por el Ayuntamiento a través de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña, de forma que la Diputación le reintegra al Concelllo un 75% del imponerte de la contratación.

La asociación, asimismo, se encargará de aspectos como la preparación y posterior limpieza del recinto y zonas de acampada, plan de prevención, del alquiler del escenario, luz y sonido; de la suscripción de un seguro de responsabilidad; de la publicidad y difusión del festival, instalación de baños de cualquier otra cuestión organizacional que no aparezca recogida en el acuerdo.

Tres días de música y actividades paralelas

El XLVI Festival Irmandiño ofrece un programa variado con grupos musicales que, atraerán mucha gente a Moeche. El programa, dado a conocer por la organización, está presidido por la música y por una oferta amplia y variada de actividades.

Arranca la fiesta el viernes 22 de agosto a las 21:30 horas con la repichoca popular en el campo del festival a la que están llamadas todas aquellas gaiteras, pandereteros, acordeonistas, cantarinas y percusionistas que quieran sumarse a la fiesta

El día grande del Festival Irmandiño, el sábado 23 de agosto, comenzará a las 11:00 horas con la apertura del castillo con entrada libre. A las 13:30 horas el campón del Pereiro será escenario de una sesión vermú con pinchadiscos y, por la tarde, está previsto el asalto infantil al castillo (17:00 horas) y el campeonato de deportes rurales (18:00 horas).

Los grupos invitados en la primera parte de la noche son Mediarea y De Ninghures¡. Sobre las 00:30 horas llegará el paréntesis tan esperado del pregón y a continuacion las Tanxugueiras y Mimbre.

El domingo 24, última jornada del Irmandiño, la fiesta se traslada al pie del castillo y tiene cómo novedad el desarrollo del Trail de los Irmandiños Castillo de Moeche. Después del Trail, que comienzará temprano, ya a partir de las 13:30 horas habrá sesión vermú y un almuerzo campestre. En la sobremesa, a partir de las 16:30 horas, actuarán los grupos Lina y Lola, y Parecetafolk.

El Festival Irmandiño cuenta con la diferentes colaboraciones de entidades y empresas, nombradamente del Area de Cultura de la Diputación de A Coruña y del Ayuntamiento, y con el trabajo de la organización y personas colaboradoras con el fin de sacar adelante un festival de carácter gratuito.

Novedad, Trail de los Irmandiños Castillo de Moeche

En paralelo con el festival, este año el Club 21 Leguas se suma al festival con la organización del Trail de los Irmandiños Castillo de Moeche, que cerró las inscripciones el 14 de agosto y , en breve, ofrecerá los datos de número de participantes, horarios, etc.