Ferrol aumenta 15 plazas al programa Xantar na Casa

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, indicó que otro de los temas aprobados en la JGL fue la adenda al Convenio de colaboración administrativa entre el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar y el Ayuntamiento de Ferrol para el desarrollo del programa Xantar na casa. “Os nosos maiores merecen toda a nosa atención, debemos axudalos e ofrecerlles os servizos que precisan”, aseguró

Rey Varela recordó que Ayuntamiento de Ferrol firmó en el 2012, con el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, el convenio de colaboración para el desarrollo del programa Xantar na casa. «Trátase dun servizo de comida a domicilio co que se pretende facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás necesidades das persoas maiores e/ou dependentes, que non poden valerse por si mesmas, para cubrir as súas necesidades básicas relacionadas coa compra ou elaboración de menús»

En octubre de 2021 ambos administraciones firmaron un nuevo convenio de colaboración para el desarrollo del programa con una duración inicial de cuatro años, y posibilidad de prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales. La cláusula tercera del convenio establecía un número máximo de 45 usuarios

Hubo una primera adenda, en octubre del 2021, para llegar a las 55 personas beneficiarias. A principios del 2023 se solicitó un nuevo incremento hasta las 70 plazas y ahora otra adenda más. “Agora 15 maiores máis poderán beneficiarse de Xantar na casa, en total son 85”.

Rey Varela recordó que se trata también de un programa complementario a los comedores sénior. “Os nosos maiores poden elixir entre Xantar na casa ou asistir ao comedor sénior de Río Xubia, que reabrimos o pasado mes de setembro, ao que se irán sumando os outros en San Pablo e Caranza dun total de cinco que temos”, afirmou. Un servicio con el que se trata de evitar la soledad no deseada y que se suma al programa de actividades previsto para las personas mayores desde el área de Política Social.

Programa Inserta

El alcalde recordó que “a integración das personas con discapacidade é unha cuestión de carácter transversal que debe estar presente en todas as nosas accións”.

Por eso, también al JGL aprobó el convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Asociación Inserta Empleo de la Fundación Once para el desarrollo de actividades que favorezcan la inclusión laboral de personas con discapacidad. “Dende o Concello realizamos unha política activa de fomento do emprego das persoas con discapacidade, a través de programas de formación, orientación e intermediación laboral, esta é a nosa responsabilidade como administración”, indicó el regidor

En esa línea trabaja Inserta Empleo, asociación sin ánimo de lucro perteneciente a la Fundación ONCE, cuyos fines sociales son, entre otros, el impulso de la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para su inclusión social, especialmente a través del acceso, el mantenimiento y la promoción para el empleo.

“Unimos esforzos con Inserta Empleo para o desenvolvemento de accións tendentes á promoción da inclusión social e laboral das persoas con discapacidade; a mellora da súa empregabilidade mediante o asesoramento e a formación adecuada, ademais de traballar na sensibilización na necesidade de integrar socialmente ás persoas con discapacidade”, reveló el alcalde.

El convenio contempla en su ámbito de actuación el desarrollo de acciones de difusión de la labor desarrollada por las entidades firmantes del Convenio; la promoción de la formación de las personas con discapacidad del municipio; la colaboración con el tejido asociativo del ámbito de la discapacidad y diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, con la finalidad de impulsar su incorporación en el mercado laboral y concienciar al tejido empresarial, entre otras.

Se establecerá, además, una comisión de seguimiento para el cumplimiento de lo aprobado a través de este convenio, que no precisa la asunción de compromisos económicos por las partes. “É unha aposta decidida pola integración social e laboral das persoas con discapacidade”, concluyó Rey Varela.