Un equipo de Bomberos de Ferrol se incorpora a la lucha contra los incendios que asolan Galicia

16 agosto, 2025 Dejar un comentario 326 Vistas

Efectivos del parque de bomberos de Ferrol se sumarán a los equipos antiincendios que están trabajando principalmente en la provincia de Ourense.

Según lo previsto, un equipo integrado por cuatro bomberos y un mando saldrá desde La Gándara a primera hora de la mañana de este domingo, sobre las 9.00 horas, dotados con una bomba urbana ligera (BUL). Se dirigirán a Ourense para, una vez integrados, ponerse a disposición del puesto de mando que coordina las tareas contra los devastadores incendios forestales.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, mostró su agradecimiento a los profesionales del cuerpo de bomberos por su respuesta ante la «gravísima situación que se está viviendo en Galicia, principalmente en la provincia de Ourense». En este sentido, el regidor indicó que el Ayuntamiento de Ferrol brinda su colaboración en la medida de sus recursos para «hacer frente a la gran cantidad de incendios que asolan el sur de la comunidad».

