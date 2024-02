Agenda de campaña-lunes 5 de febrero

(José Luís Álvarez)-

Vamos ya metiéndonos poco a poco en la campaña camino del 18 F y los partidos continúan en su labor de la búsqueda del voto indeciso.

Siguen las encuestas y salvo aquella del CIS, ya se sabe para quien trabaja, las de todos los medios no solo gallegos sino del resto de España avanzan una victoria del Partido Popular, con alguna que otra diferencia en el numero de escaños, aunque siempre queda la manida frase de que la mejor encuesta es la del resultado del voto en las urnas.

El Partido Popular ha dedicado la jornada de este lunes al reparto de propaganda electoral en varios puntos de la ciudad, con especial atención al Mercado de A Magdalena. Están preparando un desayuno con el candidato Alfonso Rueda que se celebrará este martes, a las nueve y media de la mañana en el hotel Almirante, por cierto…con entrada libre.

Es de esperar que el actual presidente de la Xunta, en funciones, y candidato a la renovación, no nos venga a camelar con ofertas que después no va a cumplir, mejor poco y bueno, que mucho y malo, es decir …con papeles, como los convenios firmados recientemente y no con ofertas “de que yo haré cuando sea presidente” como hizo Pedro Sánchez en su visita a Navantia en diciembre de 2014, que ya es tiempo y cuando dijo «mi compromiso personal y de la Ejecutiva del PSOE de acometer la construcción del dique flotante que el comité de empresa lleva tres años demandando».. ¡Xa choveu! .

Y hablando de presidentes el nacional del PP, Núñez Feijóo se despachó a gusto. Ha reivindicado su bagaje político en Galicia, donde fue presidente de la Xunta durante 13 años, frente a «los insultos» que, según ha denunciado, le dirigen otros dirigentes en esta campaña para las elecciones gallegas del 18 de febrero.

«En Galicia, los insultos, las mentiras y las descalificaciones no mueven ningún voto», «No tengo que pedirle permiso a nadie para hacer campaña como hice durante varias décadas. Quiero a Galicia, amo a Galicia y, por supuesto, no puedo pedir permiso a ningún socialista para seguir queriendo, para seguir amando a Galicia» y no se olvidó de Yoli. «Ha venido por aquí una vicepresidenta gallega y dijo que me habíais mandado a España. ¡Hasta utilizan la terminología independentista!», ha ironizado Feijóo, quien le ha recordado que los gallegos, «siempre» que se presentó a las elecciones autonómicas, le otorgaron una mayoría absoluta para gobernar en la Xunta.

Esperamos verlo por Ferrol el martes trece, día que tiene el mito de la mala suerte, pero, por lo que parece, en este caso las tornas cambian.

El BNG continúa con sus intensas jornadas dedicadas a mítines y encuentros. Este lunes por la mañana el diputado Néstor Rego se trasladó a Cabanas, fue lo que se dice una visita fugaz, de encuentro con los suyos, de analizar el impacto de las obras del puente y sacarse la foto.

Mientras por la tarde el incansable Mon Fernández acudió a Valdoviño en donde, en la Casa da Cultura, asistió a un mitin de campaña.

Del resto….poco, muy poco se sabe. Que el líder de VOX, Abascal, visitará Ferrol el día 14. Que la visita de Yolanda Díaz, SUMAR, ha preocupado al sector socialista ya que dígase lo que se diga puede arrastrar los votos de los inconformistas y…ya hemos cubierto nuestra dina-4. Hasta mañana.