Foto denuncia-Redoble de ruido en el Cantón

Si ya teníamos el ruido en la calle Iglesia, provocado por la mala instalación de las tapas de las alcantarillas, ahora se une el estruendo por el sumidero del parking del Cantón, mal colocado, golpea estrepitosamente cuando un coche entra en el parking, día y noche .

Sería de agradecer que desde la dirección tomarán las medidas necesarias para acabar con ello, así como la empresa que reformó la calle Iglesia y que desde el Ayuntamiento se supervise , combata y sancione esta contaminación acústica que padecemos en Ferrol. Gracias.Att. Un vecino .