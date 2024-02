La JGL ferrolana aprueba el protocolo administrativo con la Xunta

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha dado a conocer los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local JGL. En ella se aprobó el protocolo de colaboración administrativa entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ferrol para la mejora de instalaciones de los centros de educación primaria del municipio.

“Establecemos as bases de colaboración administrativa coa Xunta de Galicia para a mellora de instalacións dos CEIPs, articulando unha serie de principios de actuacións tanto en materia de créditos coma de actividades administrativas a desenvolver” avanzó

La colaboración entre administraciones es fundamental, insistió una vez más Rey Varela, al tiempo que recordó que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, tiene por objetivo garantizar un sistema educativo de calidad, inclusivo, equitativo y orientado al pleno desarrollo de todas las personas, fomentando la colaboración y coordinación con otras entidades públicas y privadas para el desarrollo de planes y acción formativas en la dimensión social de la educación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ferrol se encarga de la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria y de educación especial. “Cada administración ten clara a súa responsabilidade e a súas competencias”

“O deporte, á par de constituír de por si un instrumento para a práctica de actividade física, é fonte de diversión, saúde e benestar e contribúe tamén á formación e educación integral da persoa” confirmó.

Además juega un importante papel en el desarrollo de la personalidad, fomentando valores como el esfuerzo personal, trabajo en equipo, cooperación, solidaridad, tolerancia, respecto al contrincante… Los niños emplean las instalaciones de los centros para la actividad lectiva de educación física, para actividades extraescolares y deportivas a través de los clubes deportivos.



Por iso, “Xunta e Concello consideramos de interese público unir esforzos para a participación e apoio nas accións obxecto deste protocolo, co obxectivo de impulsar as actuacións de mellora das instalacións coa finalidade de acadar o nivel requirido para satisfacer as necesidades do alumnado”.

Ambas administraciones manifestan, a través de este protocolo, el compromiso de colaborar en la mejora de las instalaciones en los siguientes 10 centros: CEIP de Pazos, CEIP Plurilingüe A Laxe, CEIP Plurilingüe San Xoan de Filgueira, CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte, CEIP Cruceiro de Canido, CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles, CEIP de Ponzos, CEIP Esteiro, CEIP Isaac Peral e CEIP Ledicia.

El Concello de Ferrol se compromete a «aportar os instrumentos xurídicos necesarios para licitar, dirixir, executar, controlar e recibir as obras segundo a documentación técnica pertinente e os correspondentes proxectos técnicos, así como levar a cabo o mantemento e conservación das infraestruturas obxecto deste acordo unha vez que os centros sexan remodelados»

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, Educación Formación profesional y Universidades se compromete «a colaborar economicamente co Concello na financiación dos proxectos polo importe máximo de 500.000 euros dun orzamento de execución previsto de aproximadamente un millón de euros»

“Acordouse tamén a creación dunha comisión de seguimento, integrada por un representante de cada institución implicada neste proxecto, que terá como obxectivo supervisar a consecución dos acordos establecidos neste protocolo de colaboración administrativa”.

El presente protocolo de colaboración administrativa extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.