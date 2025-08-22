Rey Varela agradece a los bomberos de Ferrol su trabajo en la provincia de Ourense

Un grupo de cinco efectivos del parque municipal realizaron tareas de protección de núcleos de población y de control de las frentes de fuego en los incendios que se registraron en el área de Cualedro.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió este viernes a cuatro de los cinco bomberos de la ciudad que trabajaron en las labores de control de los fuegos inscritos en la provincia de Ourense.

El equipo salió de la ciudad departamental el pasado viernes 15 de agosto cara Xinzo de Limia de acuerdo con las indicaciones del CECOPI que estaba gestionando los incendios forestales de la provincia de Ourense. Tal y como relataron, a su llegada los bomberos de la localidad ourensana los trasladaron a Cualedro, la zona asignada para los ferrolanos. Una vez allí actuaron en diferentes ocasiones durante las siguientes 60 horas en los pueblos de A Pedrosa, A Xironda, San Millao, San Cristovo, Medeiros, Flariz, A Salgueira, Sandín, Vilela y Pena Verde el que supone un área de 200 kilómetros cuadrados.

Los bomberos trasladaron al alcalde las tareas que realizaron y que se centraron en la protección de núcleos de población, rescate y protección de animales y personas, así como en el control de las frentes de fuego para evitar que

habían llegado a otros pueblos hasta que regresaron a Ferrol en la madrugada del miércoles 20.

Rey Varela felicitó y agradeció al equipo su incansable labor con el que representaron a toda una ciudad y que ponen de manifiesto una vez más la vocación de servicio de los bomberos ferrolanos, dispuestos a prestar ayuda donde

más se precisa en situaciones extremas.