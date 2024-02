Agenda zona norte-2 de febrero 2024

—-Quedan 332 días para finalizar el año.

—-HOY SE CELEBRA

–Día de la marmota, en los Estados Unidos.

–En Tenerife (Islas Canarias) fiesta insular: Virgen de Candelaria (Patrona de las Islas Canarias)

–Día Mundial de los Humedales.

—«Neste día celébrase o Día das Candeas ou Día da Candeloria (forma galega que foi substituída no uso pola castelá Candelaria). Existe o costume de bendicir as candeas na misa que se celebra neste día, candeas que logo se gardan na casa como protección contra o trono e para axudar a ben morrer ós moribundos, a quen se lles pon unha na man xunto a outras cousas santas.

Tamén é tradicional ver neste día unha festa do amor entre os paxaros (Pola Candeloria casan os paxariños e vaise a galiñola). En San Domingos de Bonavalcelebrábase unha misa na que casaban dúas pombas, que se ceibaban ó rematar.

O tempo que faga o día da Candeloria prognostica o que vai facer: Se treboa de entre a Candeloria e a Anunciación, corenta días máis de inverno son».

«Cuando la Candelaria llora, el invierno está fuera; cuando ni llora ni hace viento, el invierno está dentro; tanto si llora como si deja de llorar, la mitad del invierno aún está por pasar».

«Por la Candelera, la gallina es ponedera».

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra hoy la jornada de la Vida Consagrada y la festividad de la Presentación de Jesús en el Templo y Purificación de Nuestra Señora .Santos Cornelio, Lorenzo y Cándido

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día mayormente soleado. Habrá una temperatura máxima de 17 º y una mínima de 9º. Lluvia probable 0 %. Humedad 77 %. Viento moderado, de 3 a 19 km/h.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 2 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario

CAMPAÑA ELECTORAL

Partido Popular.

Ferrol

—-10.00 h.-El presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, y los candidatos nº4 Martina Aneiros y nº17 Pablo Prieto participan en un desayuno informativo con los medios de comunicación.

Bloque Nacionalista Galego

Ferrol

—-11.15.h.- Mon Fernández, candidato comarcal do BNG, e Ivan Rivas, portavoz municipal en Ferrol, ofrecerán una rueda de prensa en relación con la situación de la sanidad pública. ( Ambulatorio Fontenla Maristany, Plaza de España)

Participan en un reparto informativo, a favor de la sanidad pública, en las puertas del ambulatorio.

San Sadurniño

—-20.00 h.- En la Casa da Cultura, acto público en el que participan Secundino Garcia. alcalde de San Sadurniño; Mon Fernández, candidato comarcal y Rosana Pérez, candidata nº 3 al Parlamento.

PSdG-PSOE

Cedeira

—-A las 12:00 horas declaraciones a los medios antes de una reunión con representantes de la Cofradía de Cedeira, en la Casa do Pescador.

Intervendrán: Patricia Iglesias, Julio Abalde y Montse García, candidatos y Pablo Moreda, alcalde de Cedeira

LA XUNTA EN FERROL

—-11.30 horas la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, visitará el centro Aspanaes (lugar: San Pedro de Leixa, s/n).

—-12.00 horas, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, firman convenio administrativo para el desenvolvimiento del proyecto Ferrol Cidade do Deporte. (Salón de recepción).

—-EN EL CONCELLO

—-12.00 h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, firman convenio administrativo para el desenvolvimiento del proyecto Ferrol Cidade do Deporte. (Salón de recepción).

—-13.00 h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, entrega el Premio Visitador 2024 organizado por el Patronato Concepción Arenal. (Lugar: Sede Afundación).

—-19.00 h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, entrega los premios de investigación Concepción Arenal (Ámbito das Ciencias Xurídicas e Sociais), Premio Enxeñeiro Comerma (Ámbito das Artes e as Humanidades) y el Premio Antonio Usero (Ámbito das Ciencias da Saúde 2023). (Lugar: Auditorio Centro Cultural Torrente Ballester).

EN LO DEPORTIVO

—A las 12.30 horas rueda de prensa de O Parrulo Ferrol., en Carpintería Pablo Seijas (Catabois San Pablo, 60), previa al encuentro con Pescados Rubén Burela.

Intervendrán Domingos, jugador de O Parrulo Ferrol y el entrenador Gallego.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

—-El Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol acoge hoy viernes a las 20:00 horas, la inauguración de la exposición “Cisjordania, arqueología en el corazón” donde se recoge una antología de las fotografías realizadas por el fotógrafo José Pardo durante las excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento de Tell él-Hará, situado a 11 kilómetros de la ciudad cisjordana de Nablús, por personal docente e investigador de la Universidad de Coruña entre los años 2017 y 2022.

Podrá visitarse, gratuitamente, hasta el 17 de marzo.

—-En el Centro Cívico de Canido la exposición Efixies del reconocido fotógrafo ferrolano José María Goiriz de Roque, continuará abierta al público hasta el próximo domingo 11.

La muestra organizada por la Asociación Vecinal de Canido junto con las entidades Muiño do Vento, SRyD Canido y la Asociación de Acordeonistas Canido-Ferrol, ofrece una mirada cautivadora a través del lente distintivo de Goiriz de Roque, quien recoge en Efixies su experiencia acumulada a lo largo de los años a través del retrato fotográfico.

El horario de visita se mantendrá de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. Los sábados el horario será de 11:00 a 14:00 horas y los domingos de 11:00 a 13:00 horas.

–En la Fundación Exponav se muestra en la sala Carlos III de Exponav exposición organizada por Narat, La entrada es libre.

–Museo Naval. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Por las mañanas de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas. También por las tardes, sábados y domingos, de 17-00 a 20.00 horas.

–En el Castillo de San Felipe, muestra sobre la Batalla de Brión. Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Mugardos

—Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

EN VALDOVIÑO

—-La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se desplaza hasta el ayuntamiento de Valdoviño para visitar la laguna y el arenal de la Frouxeira con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales.

—-A las 11.30 horas la directora xeral de la Axencia de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, participará en la entrega de títulos de propiedad de la concentraciòn de Lago-Meiras-O Val.

EN ARES

—-A las 11,30 horas el conselleiro del Mar, Alfonso Villares, acompañado por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, visitará un área madre en Redes dentro del Plan de la Cultura Marítima con miembros del GALP 2 Golfo Ártabro Norte. En la Plaza do Pedregal.

EN CARIÑO

—-La conselleira de Política Social e Xuventude de la Xunta de Galicia, Fabiola Garcñia , acompañada por la alcaldesa visita las nuevas casas del mayor.

EN NEDA

—-La Casa de las Palmeras acoge este viernes la presentación del segundo libro de Xosé Manuel Felpeto Carballeira. El actor y escritor de Xermade contará a los asistentes los detalles de Branco xiz tirando a negro, una obra en la que vuelve a poner en valor el rural.

En la cita, que dará comienzo a las 20.15 horas, el autor será presentado por Lorena Montero, amiga e integrante como el xermadés de la CorRal Poliafónica O Aturuxo de Melpómene. La agrupación tampoco faltará a esta cita, e interpretará un par de temas durante la presentación.