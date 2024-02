Sumar Galicia inició campaña en Ferrol con una pegada de carteles en la plaza de Armas

En la medianoche de este jueves comenzó Sumar Galicia la campaña a las autonómicas en Ferrol con una pegada simbólica de carteles

en la plaza de Armas a cargo del candidato número 7 de la lista por la Coruña, Jorge Suárez, y otras personas de la organización.

«Desde Ferrol creemos firmemente que Sumar Galicia representa el cambio político que necesita nuestro país y también nuestra ciudad, para que la vivienda pública sea puesta a disposición de la juventud, para que las residencias de mayores sean plenamente públicas y estén en función de las necesidades sociales y no del rédito económico que se les pueda sacar a través de grandes multinacionales, para que el transporte público sea una prioridad y no una diferencia entre clases sociales en función de quien pueda pagarlo o no y para que los cuidados mutuos estén en el centro” explicó el candidato.

“Después de 14 años de mandato del Partido Popular, Ferrol sigue igual o enpeores condiciones de vida, con más personas con necesidades vitales sin cubrir, servicios públicos cada vez más deteriorados, deficitarios y más privatizaciones, donde los intereses de unos pocos predominan sobre los de todos” declaró Jorge Suárez.

“Creemos que ya es hora de que la gente de lo corriente, la gente que no está en grandes despachos propugnando lo que se debe hacer o no, sino los que viven a pie de calle, al lado de las personas, sean los que decidan nuestro futuro” afirmaba el candidato de Sumar Galicia. “Un futuro que pase por políticas públicas útiles, donde el principal sea el bienestar de las personas, la justicia social y avanzar siguiendo el ejemplo que se desarrolló tanto en el mandato de Ferrol en Común en el 2015, tanto en las políticas en favor de los trabajadores y trabajadoras desarrolladas por Sumar en el estado” finalizaba Suárez.

«En Sumar Galicia queremos gobernar este país. Construir una Galicia con futuro poniendo en marcha políticas concretas que mejoren la vida de la gente.

Queremos poner nuestra experiencia de gobierno al servicio de las gallegas y gallegos, esta vez, desde la Xunta de Galicia».