Ferrol Marca en Talentiño

Joaquín Enríquez Díaz

El año pasado, con el apoyo vecinal de diferentes entidades del barrio de Canido, nacía un proyecto basado en una idea que llevaba en las cabezas de mis amigos la eurovisiva Lucía Pérez, su hermano el compositor Vizcaíno y un servidor. Pretendíamos crear un pequeño-gran festival o certamen con niños y jóvenes que pusiese en valor todo el Talento que tiene Galicia y en este caso la ciudad de Ferrol. Una ciudad en la que muchas veces nos invade el pesimismo y no damos valor a todo el Talento que tiene y que tenemos, un talento multidisciplinar que no abarca sólo el cantar si no también los instrumentistas y la danza.

Con esa idea nos pusimos manos a la obra para dar forma a un proyecto que quitase pesimismo, que pusiese en valor todo el talento que tenemos, esa Marca Ferrol que existe en las artes escénicas, y sobre todo que se centrase en los más jóvenes, en su Talentiño. Nacía así con el apoyo vecinal el I Certamen de Artes Escénicas bajo la marca de “O Talentiño”.

Algo dudosos sobre si tendría éxito o por el contrario acabaría sólo en aquella edición, las primeras ediciones siempre son complejas, trabajamos duramente y conseguimos que se inscribiesen más de 40 jóvenes de toda la comarca, 40 niños y niñas que mostraron que en Ferrol y comarca hay mucho arte, mucha valía y mucho Talentiño.

Sin embargo, para que los proyectos continúen se necesitan apoyos y que las instituciones apuesten por políticas para la juventud y que den continuidad a estas iniciativas que benefician a la sociedad. Este año “O Talentiño” va a por su segunda edición, con un equipo que les puedo asegurar estamos entusiasmados y agradecidos porque el Concello y su concejal de Fiestas Juventud, Nuevas Tecnologías y Marca Ferrol Arán López, no sólo apuesten por este formato sino que nos ayuden a mejorarlo y tengamos una segunda edición con novedades y en la que corrijamos errores, que desde luego existieron en la puesta en marcha de “O Talentiño” y que tomamos nota para corregirlos y mejorarlo.

Gracias a esta apuesta del Concello de Ferrol, “O Talentiño” crece incorporando nuevas categorías, como es el apartado Variedades, que pronto presentaremos y en el que ampliamos la participación a jóvenes que no sólo canten, bailen o interpreten instrumentos; sino que también tengan otras habilidades artísticas como puede ser el caso de magos, monologuistas, actores y actrices…

O Talentiño, además continuará incrementando un catálogo de jóvenes promesas de nuestra comarca, el cual estamos deseando presentar en las próximas semanas junto con esta segunda edición, este catálogo además podrá mejorar tras esta edición al contar nuevas novedades que pronto avanzaremos.

En definitiva, es de agradecer al Concello de Ferrol y a la concejalía de juventud y fiestas su apuesta por la continuidad de proyectos que nacieron desde el apoyo de los vecinos y para los vecinos (los más jóvenes en este caso), que pongan en relieve el talento que tiene nuestra ciudad, y sobre todo el de los más jóvenes. Porque en Ferrol y en nuestra comarca tenemos mucho talento y sobre todo mucho talentiño.