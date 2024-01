Bloqueados 6 camiones con palas eólicas en Pedrafita, con destino a Ferrol, por un problema burocrático para circular

Un total de seis camiones, con destino al puerto de Ferrol, con palas eólicas de 77 metros se encuentran bloqueados en Pedrafita (Lugo), en un desvío de la autovía A-6, desde el pasado martes debido a un «tema burocrático de la administración» para poder circular. Un barco se encuentra esperando en Ferrol para el transporte de esta mercancía a Estados Unidos.

El responsable de logística de la empresa Pérez Torres Marítima, Manuel Castro, explica que tienen un permiso vigente hasta noviembre de 2024 para el transporte especial con los que poder pasar por Pedrafita, pero estaba habilitado para la vía que estaba vigente hasta hace un mes debido al derrumbe del viaducto de O Castro. Sin embargo, no está actualizado una vez que se ha reiniciado la circulación por el viaducto. Ahora, explica que la Administración central ha hecho un permiso extraordinario «con vigencia de dos-tres días» para desbloquear esta situación, que se recibió el pasado jueves.

El problemas es que «por Tráfico está todo okey, pero a Conservación de Carreteras parece que no les vale«. «Por un tema burocrático de la administración seguimos bloqueados y sin solución por ahora«, lamenta. Estos camiones iniciaron su recorrido en Castellón el pasado lunes y llegaron a Pedrafita el martes por la tarde. Llevan palas de la planta eólica de General Electric de Ponferrada (Castilla y León). Un total de 18 trabajadores se encuentran en Pedrafita a la espera de poder seguir con su viaje. Castro espera que haya una solución «en próximas horas», puesto que, «si no, habría un problema enorme». «Es una prueba que está haciendo un cliente americano para comprar palas en la fábrica de Ponferrada de General Electric, una fábrica que tiene 1.200 empleados, que están en una situación muy crítica, en ERTE actualmente», explica. «No queremos que con estos bloqueos pueda peligrar el futuro de esta fábrica«, agrega

Valoración del Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Por su parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, a enviado un comunicado en el que señala que «Exigimos al Ministerio de Transportes una solución inmediata al bloqueo de los seis camiones en Pedrafita. No es admisible que desde el pasado martes estén sin poder avanzar y que a día de hoy nadie haya dado una alternativa. Está en juego, no solo las pérdidas económicas que supone esa carga de palas de aerogeneradores, sino nuevos encargos de una empresa como General Electrics que confía en el puerto de Ferrol y que puede perder esa confianza si desde Transportes no se da una solución inmediata. No podemos estar dando esta imagen ante una empresa que ha apostado por Galicia y concretamente por Ferrol. ¿Qué confianza le estamos dando? ¿Qué imagen estamos transmitiendo? Desde luego, de efectividad, confianza y seriedad no.

Hay seis camiones bloqueados, un barco esperando, una compañía como Pérez Torres perjudicada y la confianza en el puerto de Ferrol en entredicho. Como presidente de la Autoridad Portuaria tengo que defender al organismo portuario por encima de todo. No puede ser que un problema burocrático pueda afectar al futuro del puerto de Ferrol. Hemos sufrido las consecuencias del cierre de la A-6, nos hemos visto perjudicados desde hace dos años y ahora, que además han inaugurado la apertura de uno de los carriles, nos encontramos con esta situación que nos preocupa. Nos jugamos mucho. Estamos apostando por abrir nuevas oportunidades de negocio en un sector en auge, con compañías punteras que con estas demoras pueden buscar alternativas no solo fuera de Ferrol y de Galicia, sino fuera de España. Transportes tiene que resolver la situación y tiene que resolverla ya para que el puerto de Ferrol y Galicia no seamos los grandes perjudicados»