Editorial-Un consejo a Rey Varela tras el ninguneo “no le envíe carta al presidente, no la leerá”

Tras unas “hermosas palabras” del presidente del Gobierno y líder socialista dedicadas a la Xunta de Galicia y al Partido Popular durante la clausura, el pasado día 21, de la Convención Política que el PSOE organizó en Galicia buscando su rearme ideológico e impulsar la candidatura socialista a las elecciones gallegas, parece que no hay ni tregua ni descanso.

El presidente del gobierno usó palabras hacía la Xunta y el PP como “desidia, mala gestión, soberbia, mentiras” y algunas más para atacar y para “contentar” a sus seguidores olvidándose de aquella frase de Diógenes “El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe”.

Insultos que vienen prolongándose últimamente. Los nervios y la intranquilidad aparecen ante las encuestas, salvo en la del CIS, y hay que usar todo lo que está a mano, empezando por la oratoria y terminando en los trolls. Hay que “enmerdar” la precampaña y la campaña. Aquí en Ferrol sabemos mucho de eso.

Pero es que además de los insultos de palabra también los hay de hechos,… y parece que eso está al orden del día.

Acordémonos como en reciente visita de la ministra de Defensa se ninguneó al alcalde de Ferrol, claro que ahí Rey Varela dijo “¿ no quieres caldo?, pues toma siete tazas” y se plantó en el Arsenal Militar, dio la cara ante la señora Margarita Robles, a quien, suponemos que por educación, no le quedó otro remedio que “tragar y estrechar la mano de la primera autoridad de Ferrol, si, la elegida por sus ciudadanos».

Y es que en esa linea de no saber separar el cargo oficial del político, el que se lleva la palma es el señor Pedro Sánchez.

Veamos. El día 16 de diciembre, el presidente se trasladó a Ferrol, con el fin de visitar,las instalaciones del astillero de Navantia, acompañado por la vicepresidenta, María Jesús Montero, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, “Alguien” tuvo un olvido protocolario, no se invitó al alcalde ferrolano…un acto oficial, institucional, suponemos que no de partido, y..na de na, ninguneo. «Todo se cocinó en Moncloa o en Ferraz.

Claro que anteriormente, el 6 de abril, también del pasado año, en una visita al astillero ferrolano si contó con el acompañamiento del entonces alcalde, su compañero de partido Ángel Mato.

Pero el colmo de los colmo ha llegado este pasado miércoles, día 24. Ya en plena campaña preelectoral se presenta Pedro Sánchez con el regalo atrasado de Reyes, el anuncio de construcción de un nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate que tuvo guardado hasta esa fecha pero que todo bien informado, y en círculos de Defensa, ya se sabía que un día u otro habría que anunciarlo porque va a sustituir al BAC “Patiño”, que fue asignado a la Armada el 6 de junio de 1995.

Y una vez más, “él o los de siempre” con espíritu despreciativo, quizás temeroso, hacen que el señor Presidente acuda a la factoría ferrolana acompañado por su séquito, el delegado del gobierno (socialista), el presidente de la diputación (socialista), la subdelegada del gobierno en A Coruña (socialista) y…asómbrense si quieren asombrarse..el portavoz del grupo municipal del PSOE, secretario dela ejecutiva local y ex alcalde, Ángel Mato (socialista).

Claro que hubo dos comentarios, El primero, quizás para justificar que no se había invitado a Rey Varela diciendo que su ausencia era debida a que estaba en Madrid, en FITUR asistiendo a los actos organizados por el concello y varios entes de la zona. Lo que no se dice es que no hubo invitación oficial alguna y que si la hubiera habría asistido el teniente alcalde. El segundo de los comentarios es más jocoso, ahora se dice que el ex alcalde “se coló”, que no estaba invitado pero que apareció por la puerta de Navantia sobre las nueve y media de la mañana y..no le iban a hacer el feo de negarle asistir a la visita del premier.

Miren, bien estuvo que Ángel Mato asistiera como alcalde a la primera de las visitas del 2023. El regidor representa a los vecinos, pero mal, muy mal, que por motivos políticos se “olvidasen” del actual alcalde.

Y siempre en el tema….. también feo, muy feo, que diesen de lado a la Xunta de Galicia, a su presidente Alfonso Rueda, que se enteró en Madrid de la visita a través de los medios de comunicación, ni una simple y sencilla llamada al Palacio de Rajoi para dar cuenta de lo que iba a suceder en Navantia. Y, como en el caso de Rey Varela, si Rueda estaba ausente de Galicia, se cuenta con una conselleira de Industria…en fin política barata a la que se podría adjetivar con las mismas palabras que empleó Pedro Sánchez sobre la Xunta y el PP…. “desidia, mala gestión, soberbia, mentiras…”.»¿mira quien fue a hablar!»

Recogiendo la parte final de un comentario de un digital madrileño diremos “La práctica del presidente del Gobierno de dejar fuera de un acto institucional a un miembro del Partido Popular es particularmente frecuente con sus contínuas visitas a los astilleros de Navantia, de hecho el pasado 16 de diciembre el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Guerra tampoco fue invitado a la visita girada por el jefe del ejecutivo a las instalaciones.

Aquel ninguneo llevó a Rueda a enviar una carta al presidente del Gobierno para trasladarle el que “hubiera sido procedente·” acompañarlo en su visita a Navantia Ferrol. Al parecer, Sánchez no la leyó».

Consejo a Rey Varela. No le envíe carta al presidente, porque no la leerá. Tiene alergia a lo popular y a los populares.

Y..sería bueno, para los empecinados buscadores de poltronas aquello de Gila…”¿ustedes pueden parar la guerra un momento?”