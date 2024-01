Bernardo Fernández no tiene constancia del malestar de los socialistas ferrolanos por la lista a las elecciones gallegas

Este martes comparecía en rueda de prensa el secretario general provincial socialista, Bernardo Fernández y, tras las informaciones de los últimos días en los que se daba a conocer un malestar entre militantes ferrolanos de la formación en la confección de la lista electoral para las elecciones autonómicas del 18 de febrero, afirmaba “non ter constancia”.

Las listas están elaboradas “con xente que vai a aportar, con presenza de todas as localidades”, queriendo poner en valor el trabajo realizado por la candidata número 5 en la provincia, Montserrat García, de As Pontes, la cual fue “clave” en la pasada legislatura como diputada en el Congreso de los Diputados “logrando sacar adiante o maior contrato do goberno estatal como é o dos asteleiros”, agradeciendo su trabajo como el del ex alcalde de Ferrol, Ángel Mato.

Bernardo Fernández reconocía que dentro de las filas socialistas “hai xente moi válida no partido”, tanto en Ferrol, como en otras localidades de la provincia “pero hai que facer encaixe.”.

Curiosamente al acto de presentación de la candidatura socialista por la provincia no acudió ni el secretario de la ejecutiva local, Ángel Mato, ni el candidato por Ferrol, que figura en el puesto nùmero 8, Manuel Santiago.