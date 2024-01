Nova actividade no Museo de Historia Natural: «QUEDADAS NO MUSEO»

O Museo de Historia Natural de Ferrol acaba de anunciar a organización dunha nova actividade divulgativa, que levará o nome de “Quedadas no Museo».

Esta consistirá nunha serie de xuntanzas participativas e abertas a todo tipo de público, tanto socio da SGHN como non, nas que darán a coñecer á cidadanía as novidades e material gardado nos fondos museísticos e todo o que abrangue ao eido naturalista: material biolóxico ou xeolóxico do museo; novidades bibliográficas propias da entidade e alleas; espedicións e excursións a espazos naturais; visitas a outros museos de Ciencias Naturais e de Historia Natural; proxectos de actividades do museo, memorias das realizadas, etc.

A entidade indica que as xornadas serán o primeiro e o penúltimo venres de cada mes, de 17:00 a 18:00 horas e cada xornada será anunciada previamente co programa previsto e recollida con carácter posterior en formato PDF para ser difundida nas RRSS da propia SGHN e outras.

A actividade é gratuíta por contemplarse dentro do patrocinio do Concello de Ferrol, e vai dirixida a todo tipo de público con este tipo de inquedanzas: persoas socias ou non da SGHN; profesorado; visitantes do museo con carácter libre e moi especialmente, para o público familiar xuvenil e infantil.