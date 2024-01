Vecinos de Meirás «cabreados» al estar más de 9 años sin el prometido servicio de saneamiento

No sabemos cómo empezar, pero queremos trasladar nuestra enorme frustración como vecinos de Meirás. Sin entrar en qué corporación lo hace mejor o peor, y sin entrar en temas partidistas, el 13 de junio de 2015 se incorporó la nueva corporación al ayuntamiento de Valdoviño. Es decir, hace 9,61 años, 115 meses, 501 semanas o más de 3500 días.

El mes de junio de 2015 se habían finalizado unas obras de saneamiento en la zona de la Gándara a las que se sumaban las ya finalizadas de parte de Padín y Pallotas. Toda la infraestructura estaba ya finalizada y los operarios indicaban a los vecinos que se apresurarán a solicitar el alta en los servicios (agua y saneamiento).

Lo que finalmente está pasando, es que después de haber finalizado las obras, y después de 9,61 años, 115 meses, 501 semanas o más de 3500 días seguimos sin el servicio prometido.

Qué ha sucedido durante estos años?

Pues resulta que se alegaba a que no se ponía en marcha el servicio ya que habían robado las bombas de la estación de bombeo, un contratiempo sin duda. Después se compraron las bombas y resulta que no llegaba el suministro eléctrico a la estación de bombeo.

Vaya tela ¡!! ¿Cómo querían que funcionasen las bombas sin electricidad? ¿Cómo es posible que no se solicitase el alta del servicio con mayor antelación? ¿Quién es el responsable de tales negligencias? ¿Por qué el ayuntamiento no realiza un seguimiento de estos temas pendientes? ¿Por qué se hace caso omiso a todas las preguntas que se realizaron en los plenos? No vale con indicar que están pendientes de un permisos de Fenosa desde hace tantos meses, habrá que intentar agilizar los temas ¡!!

Y mientras tanto, los vecinos seguimos esperando, cada uno con sus problemas derivados de tener fosas sépticas en precario, pozos en algunos casos casos con agua no potable,….

¿Cómo es posible que después de más de 9 años y medio, y tras recibir unas obras finalizadas, los responsables del ayuntamiento no son capaces de poner a funcionar una estación de bombeo?

Cuántos años más necesitarán para poner en marcha un servicio prioritario para todos los vecinos?

A todo esto, habría que sumar que en lugar de arreglar carreteras (como la que va a la Playa del Río, Montefaro,…..), intentar buscar una solución con las administraciones por el tema de la piscifactoría (complejo ciertamente), en su lugar, nos ponen contenedores en medio de la carretera sin tener en cuenta que es algo que no contenta a los vecinos.

No se pueden escudar en que no es su competencia, sí lo es presionar, perseguir los temas y trabajar por el bien de los vecinos, ¿o quieren que lo hagamos nosotros por ellos?