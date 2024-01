Axenda en Narón do 12 ao 13 de xaneiro

Venres 12 de xaneiro de 2024

Actividade: “O quebranto da guerra” Hora: 20.30 Lugar: Café Teatro do Pazo da Cultura

Profesionais do xornalismo, a fotografía e a cultura, Anna Surinyach, Ebbaba Hameida, Mario Vega e Nicolás Castellano, participarán nun diálogo dende o xornalismo e a cultura sobre os conflitos bélicos. A entrada é libre ata completar a capacidade do Café Teatro.

Sábado 13 de xaneiro de 2024

Actividade: “Protocolo do quebranto” Hora: 20:00 Lugar: Pazo da Cultura

A compañía Unahoramenos Producciones trae a Narón este espectáculo, dirixido por Mario Vega, e protagonizado por Crezk, un home que persegue os territorios nos que sucede a guerra e que vive atrincheirado con Nadia, unha muller estraña, e manteñen unha relación moi particular.

As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura.