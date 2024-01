O mural realizado por SFHIR en Fene, candidato ó mellor do mundo

Un mural realizado en Fene no marco da primeira edición do Perla Mural Fest aspira a ser o mellor do mundo.

Trátase da obra realizada polo artista madrileño SFHIR na fachada dun edificio de nove andares situado no número 64 da Rúa da Fraga, e representa unha muller tocando o violonchelo.

A obra situada en Fene é o mural vertical máis grande da carreira de SFHIR, quen soubo adaptar a forma do edificio, que conta cun pozo de luz, á idea que quería plasmar. Coa noite, cando a veciñanza do edificio acende a luz das escaleiras, ilumínanse os trastes do violonchelo, o que fai que o mural semelle cobrar vida.

Estas singularidades levaron a Street Art Cities, a principal plataforma global de arte urbana, a incluír este mural nunha primeira selección de 50 obras internacionais que optan ao recoñecemento de mellor mural do mundo. Agora, nunha segunda fase, será o público quen a través dos seus votos elixirá o mural gañador entre os finalistas.

Desde o Concello de Fene celebran a candidatura e animan a participar activamente nas votacións. “Estar entre as obras finalistas xa serviu para poñer a Fene no mapa mundial da arte urbana, e agora cómpre facer un esforzo colectivo por conseguir a vitoria”, indicou Ángeles Coira, concelleira de promoción económica, quen tamén avanzou que xa se está a traballar na edición deste 2024.

O proceso de votación estará aberto até o próximo 31 de xaneiro, e para votar é preciso visitar a web https://streetartcities.com/awards/2023 e clicar no botón “Cast your vote now”.

A continuación terase que seleccionar unha obra en cada unha das tres categorías (o mural de Fene compite na primeira), e posteriormente confirmar o voto mediante o correo electrónico.

Sobre o Perla Mural Fest

O Perla Mural Fest celebrou a súa primeira edición entre o 7 e o 13 de agosto de 2023. Trátase dun festival de arte urbano que pretende render homenaxe ao recinto do Perla e o seu legado, como centro cultural icónico de Fene e do conxunto da comarca entre as década dos anos 60 e 80.

Durante a súa existencia, o Perla chegou a albergar un cinema, unha cafetaría e até un salón de vodas nos seus últimos anos.