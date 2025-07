«Pontedeume Vila do Libro» presenta o cartel oficial da segunda edición

A localidade acollerá o festival literario entre o 22 e o 24 de agosto. O cartel rende homenaxe a Castelao no 75 aniversario do seu pasamento, coincidindo co Ano Castelao. O programa completo, centrado na memoria e a identidade galega, será anunciado proximamente.

Comeza a conta atrás para que o Concello de Pontedeume se converta por segunda vez en «Vila do Libro» na fin de semana do 22 ao 24 de agosto de 2025. O alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, e a concelleira de Cultura, Alejandra Bellón, veñen de facer público o cartel oficial do festival literario que transformará o casco histórico do municipio nun escenario de encontro entre tradición e futuro vencellado ao libro e a literatura galega.

O casco histórico de Pontedeume, coas súas rúas empedradas e a súa emblemática ponte medieval, serán os escenarios elixidos para o evento.

Esta será a segunda edición de «Pontedeume Vila do Libro» que consolidará á localidade como un referente do turismo literario galego a través dun programa que incluíra encontros con autores e autoras, mesas redondas, recitais de poesía, música e arte, así como actividades para todos os públicos deseñadas para mergullarse na literatura.

O festival literario comezou o seu percorrido en Galicia precisamente da man do Concello de Pontedeume o verán de 2024. Dende o Executivo local destacaron que esta proposta «é unha firme aposta do Concello de Pontedeume pola dinamización cultural e social da localidade, representando o compromiso do equipo de Goberno coa cultura e a defensa da literatura, que en Pontedeume temos moita tradición»

Castelao como guía simbólica da edición

Na imaxe que acompañará a Pontedeume Vila do Libro son moitas as referencias propias á vida cultural e popular de Pontedeume, pero destaca unha delas sobre as demais. «A figura de Castelao articula todo o cartel, convertendo o seu rostro nun territorio simbólico que integra a nosa paisaxe, a ponte medieval e os elementos do mar» explican dende a organización.

A ponte vella de Pontedeume conflúe coas inconfundibles gafas redondas de Castelao, simbolizando a súa mirada lúcida sobre Galicia. A silueta do pobo, a modo de sombreiro, coroa esta construción visual que vincula territorio e pensamento. Na parte dereita, unha nena encaramada sobre unha pila de libros susurra ao oído do gran pensador galeguista, representando a transmisión de coñecemento entre xeracións.

O cartel tamén incorpora elementos que reforzan a identidade marítima de Pontedeume: peixes e ameixas en movemento que evocan a tradición pesqueira, o Sancosmeiro (embarcación tradicional xa desaparecida) e a figura do xabarín de Andrade, escultura medieval vencellada á Casa de Andrade.