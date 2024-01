La afición racinguista y el equipo estuvieron muy unidos en el encuentro ante el Sevilla, las gráficas lo dicen todo

En el estadio municipal de La Malata que nunca hemos visto tan abarrotado de público, de buenos aficionados, -números oficiales dicen que asistieron 11.011- que a lo largo de todo el encuentro no han dejado de apoyar a su equipo con el clásico “Racing, Racing, Racing” y la canción “Ferrol” de Los Limones, y que a pesar de haber perdido por la mínima, ante el Sevilla FC no han salido defraudados, dado la buena actuación, especialmente en la segunda parte de un Racing, decidido a ganar, sin complejos y con mucho entusiasmo, a pesar de enfrentarse a un equipo con personalidad, aunque no muy brillante ni dominador, pero sí lleno de veteranía, de forma destacada en la defensa, con sobresaliente para Sergio Ramos y para Marcao, que sería el autor del primer gol a favor del cuadro andaluz, dentro de uno, de los muchos córnes, que forzaría el Sevilla. Afición y equipo una vez más estuvieron unidos, las gráficas de NS son bien elocuentes.