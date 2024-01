Os Reis Magos de Oriente visitan Pontedeume

O Concello de Pontedeume informa que as súas maxestades, os Reis Magos de Oriente, chegarán este venres 5 de xaneiro á vila eumesa para participar na tradicional cabalgata de Reis.

As súas maxestades sairán en desfile a partir das 18.00 dende a estación de ferrocarril, percorrendo distintas rúas da vila ata chegar ao Mercado Municipal ás 19.00. No mercado, os Reis Magos realizará unha recepción para toda a rapazada da vila.

Os nenos poderán entregarlle ás súas maxestades as cartas cos seus desexos, para que se cumpran na máxica noite de Reis. En caso de choiva, o desfile partirá directamente da estación de ferrocarril ata o interior do Mercado Municipal para recibir á cativada, sen percorrer as rúas da vila.

O Concello de Pontedeume recorda á veciñanza que algunhas zonas de estacionamento permanecerán pechadas para poder realizar adecuadamente o desprazamento dos vehículos e persoas que integran o desfile. Concretamente, restrinxirase o estacionamento en camiño Estreito e suprimiranse varias prazas na rúa Ricardo Sánchez e en todo o frontal da praza do Mercado por ambos lados.

Por último, con motivo da celebración da cabalgata de Reis, o Mercado Municipal de Pontedeume permanecerá pechado durante a tarde do venres día 5, para acoller a recepción dos Reis Magos. O sábado 6 de xaneiro, festivo nacional, nin o Mercado Municipal nin o Feirón estarán abertos.