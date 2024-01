O BNG apoia en Narón a restauración da capela de Sta. Margarida, no Val

Representantes da comisión de festas de Sta. Margarida, na parroquia do Val, en Narón, recolleron máis de 700 sinaturas coas que demandan a restauración da capela de Sta. Margarida, e que entregaron ao deputado do BNG no Parlamento Galego, Mon Fernández, que estivo acompañado pola concelleira Bea Mosquera e polo representante do Consello local do BNG de Narón Manu Teijeiro.

«A restauración da ermida e a posta en valor de todo o conxunto patrimonial que forman a capela, a fonte e máis o cruceiro, xa foi obxecto dunha iniciativa parlamentaria do BNG durante a lexislatura que ven de rematar»

«A iniciativa chegou ao Pleno do Parlamento Galego en forma de pregunta oral e foi rotundamente desprezada polo Conselleiro de Cultura manifestando que era unha cuestión que só preocupa ao BNG e polo tanto debe ser o BNG quen se faga cargo da restauración”.

«A resposta do Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, superou todos os límites da desvergoña e non deixou indiferente a ninguén, xa que o propio Conselleiro recoñecía na súa resposta ser o presidente da Comisión mixta Xunta-Igrexa constituída especificamente para asuntos relacionados coa posta en valor do patrimonio cultural titularidade da Igrexa católica, o que non lle impediu abundar no desprezo á demanda presentada polo BNG reiterando en varias ocasións que ninguén se interesara por este asunto e que debía ser o BNG quen se encargara del»

A Comisión de festas de Sta. Margarida decidiu lanzar unha campaña de recollida de sinaturas demandando a restauración da Capela e a posta en valor de todo o conxunto, que «é unha das xoias do patrimonio histórico do Concello de Narón e da comarca de Ferrol».

As sinaturas foron entregadas en primeiro termo ao deputado do BNG, Mon Fernández, autor da iniciativa rexeitada polo Conselleiro, que se comprometeu a «seguir insistindo, promovendo novas iniciativas parlamentarias ao respeito»

Do mesmo xeito os representantes do BNG de Narón, a concelleira Bea Mosquera e o representante do Consello local Manu Teijeiro, veciño da parroquia do Val, tamén se comprometeron a defender a necesidade dunha actuación urxente na Capela a través de iniciativas para que o Concello de Narón «inste ás administracións competentes a actuar canto antes, xa que a restauración da capela, ademais de ser unha urxencia para veciños e veciñas, sería a ocasión para retirar elementos alleos como un cadro eléctrico ou a uralita do tellado»

«E combinada coa posta en valor de todo o conxunto sería unha gran oportunidade para recuperar as tradicións, a feira, e dar a coñecer tanto á poboación da comarca como ás persoas que nos visitan, dun xeito moi directo e moi gráfico, como se produce unha evolución cultural a través das súas diferentes manifestacións, pagáns e cristiáns, mais en todo caso sempre populares e integradas no día a día»