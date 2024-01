Programación en Cedeira da cabalgata e concerto de Reis

Os Reis Magos visitan este venres 5 a vila de Cedeira, horas antes da noite na que reparten agasallos ás crianzas.

A súa cabalgada percorrerá as rúas da localidade a partir das 18.00 horas e deterase no Auditorio Municipal, sobre as 19.00h, para recoller de xeito personalizado as cartas dos nenos que queiran achegarse a eles. A continuación, sobre as 19.30h, participarán tamén nunha festa infantil que se vai desenvolver nas instalacións do CEIP Nicolás do Río, na que haberá xogos inchables e unha merendola con chocolate quente e roscón ou bola.

A cabalgata sairá desde o colexio Nicolás do Río e tomará o Camiño Real da Madalena.

Percorrerá despois a avenida Castelao, a rúa Ezequiel López na zona vella, praza de Galicia e avenida da Area. O Concello conta coa colaboración das asociación Mulleres da Vila, Aturuxeiras, a ANPA Picapeixe, Protección Civil e Buxainas, cuxa banda de gaitas irá animando o percorrido.

O programa de actividades de Nadal promovido polo Concello culminará na noite do 6 ao 7 coa Festa de Reis, que se vai desenvolver baixo a carpa instalada na praza Roxa a partir das 23.30h. A verbena estará amenizada pola orquestra Olympus.

Ata este xoves 4, mantense o parque de xogos no Polideportivo Municipal de 16.30 a 20.30h, funcionará unha zona de obradoiros e tres inchables. Pola tarde haberá tamén unha proposta de xogo con realidade virtual e o venres, última tarde de programación, montarase un circuíto para cars a pedais e rollers e outro circuíto de coches de radiocontrol. A entrada é de balde.