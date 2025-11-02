Narón acolle a feira de productos de comercio xusto #AquíeAcoláOXusto

2 noviembre, 2025 Dejar un comentario 67 Vistas

O concello acolle unha feira de produtos de comercio xusto no marco da campaña Aquí e Acolá O Xusto, que terá lugar o vindeiro luns 3 de novembro na Praza da Gándara entre as 16:00h e as 19:00 horas.
 
 
Esta feira chega a Narón da man de Solidariedade Internacional de Galicia coa fin de seguir espallando a súa mensaxe: promover unhas relacións comerciais máis xustas entre países respectando os dereitos humanos. Os e as asistentes á feira #AquíeAcoláOXusto poderán achegarse á realidade que existe detrás de algúns dos alimentos que consumimos no noso día a día como o azucre, o cacao ou o café.
 
A través desta actividade, Solidariedade Internacional de Galicia proporciona información a cerca da súa orixes, produción, comercialización, características e variedades, así como dos problemas aos que os produtores e produtoras se enfrontan ata que esta mercancía chega as nosas mans.
 
Ademais os asistentes tamén poderán degustar variedades de café, cacao e azucre. A campaña Aquí e Acolá O Xusto de Solidariedade Internacional de Galicia nace para sensibilizar á poboación sobre as desigualdades sociais que provoca o comercio internacional e achegar alternativas de consumo máis sostibles que respecten os dereitos humanos de todas.

Lea también

Ingresa en prisión tras agredir con una hoz a otro hombre en un asentamiento chabolista de Freixeiro, en Narón

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Ferrol-Narón han detenido a un varón como …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *