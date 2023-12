Entrega dos últimos agasallos da “Campaña de Nadal do comercio de Narón”

O Concello de Narón acolleu o sorteo de novos premios da “Campaña de Nadal do comercio de Narón”, que se entregaron este xoves 28. A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, e a edil de Promoción Económica, Olga Ameneiro, entregaron os seis premios concedidos no marco desta iniciativa, encamiñada a fomentar as compras no comercio local.

Ana Loureiro, que non puido acudir á entrega, foi a gañadora das dúas entradas para o parque Warner Bros en réxime de aloxamento nun hotel concertado con aloxamento, cunha papeleta do establecemento Migros.

Os vales para gastar en compras nos comercios adheridos á campaña foron para: Marina Filgueiras, que obtivo 400 euros cunha papeleta depositada en Duende; Mary Medín, cun vale de 600 euros por unha compra en Nuria Espasandín e Teresa Fernández, con 1.000 euros por unha papeleta depositada no establecemento Migros.

Entre os días 3 e 4 de xaneiro desprazaranse aos establecementos comerciais nos que desexen realizar as compras polo importe dos seus vales, un mínimo de tres nos preto de oitenta adheridos á campaña.

Así mesmo, recentemente o xurado que valorou a decoración de escaparates de Nadal decidiu por unanimidade entregar ao establecemento Cande Interiorismo o premio dirixido ao comercio local, valorando a iluminación en forma de tellado, a estrutura exterior con decoración de Nadal cálida e acorde ao establecemento e a elegancia da mesma.

Na modalidade de hostalería o premio foi para o establecemento A Toxiña, o único participante neste sector. Acudiron tamén hoxe a recoller o premio os representantes de ambos establecementos, que gañaron unha estadía nunha casa rural para dúas persoas.

A alcaldesa e a edil de Promoción Económica felicitaron ás persoas que obtiveron os premios e animáronas a continuar realizando as súas compras no comercio local, do que valoraron a súa implicación nesta iniciativa.