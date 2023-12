Carlos Vicente llega a un acuerdo para rescindir con el Racing de Ferrol y ficha en el Deportivo Alavés

Tras varios meses de rumores, este viernes 22 de diciembre llegaba la confirmación definitiva. Carlos Vicente abandonará el Racing de Ferrol en este mercado invernal para poner rumbo al Deportivo Alavés, de Primera División, tras un acuerdo entre todas las partes.

La entidad racinguista ha confirmado la noticia al mediodía, con un vídeo publicado en sus canales oficiales con palabras del director deportivo y general, Carlos Mouriz y del propio jugador a modo de despedida.

Carlos Mouriz destacaba que el “el buen trabajo realizado en el Racing de Ferrol, ha hecho que haya llamado la atención de clubes de Primera División.”

Destacaba la “mentalidad, compromiso y trabajo” de Carlos Vicente en este año y medio que ha formado parte del club, recordando siempre que su deseo siempre era “poder dar el salto a la Primera División.”

Carlos Vicente “tiene que crecer y se lo ha ganado”, el Racing de Ferrol “le ha ayudado a crecer y lo seguirá haciendo”. Desde el club quieren destacar que Carlos Vicente “ha sido un señor y se ha preocupado por el Racing de Ferrol” y ha hecho todo lo posible “para una realidad que ha sucedido” porque podría haber esperado al 1 de enero y firmar libre para la próxima temporada por el Deportivo Alavés “y gracias a esto el Racing de Ferrol se siente correspondido, cumpliendo con el club”, ya que la entidad ferrolana ingresará entorno a los 600.000 euros con esta operación.

El director deportivo reconocía que en estos últimos meses varios clubes se habían puesto en contacto con el club mostrando su interés en Carlos Vicente y, en concreto calificaba al Deportivo Alevés como un “club señor” en este proceso, por lo que quería desearle al jugador “toda la suerte del mundo” y su felicidad y éxitos “serán también nuestros”, teniendo las puertas abiertas para regresar en el futuro al Racing de Ferrol.

Por su parte, Carlos Vicente quería agradecer las palabras de Carlos Mouriz “que desde el primer día se ha portado espectacular conmigo”, como también a todas las personas “tanto dentro, como fuera del campo, como en la ciudad, siendo este el lugar donde más he crecido y más a gusto me he sentido.” También quería agradecer a sus compañeros y cuerpo técnico en estas dos temporadas su apoyo, como también a todo el personal del club.

Destacaba que “aquí queda un racinguista más”, queriendo dar las gracias a la afición por su apoyo en todo este tiempo.