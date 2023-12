Ferreiro entrega as catro cestas da “Campaña de Nadal do Comercio de Narón”

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, e a concelleira de Promoción Económica, Olga Ameneiro, entregaron as catro cestas con produtos de Nadal sorteadas a través da “Campaña de Nadal do Comercio de Narón”.

Ana Outeiral Mirón, Ana Isabel Suárez Loureda, María Luz Barros Freire e María del Mar Martínez Rodríguez foron as catro veciñas premiadas nesta convocatoria (dúas non puideron acudir), todas residentes en Narón.

As papeletas premiadas nesta ocasión recolléronse nos establecementos Boken Viajes, Nuria Espasandín, Bioreona e Centro Óptico Narón. En representación da Asociación de Comerciantes de Narón participou no acto Susana Oreona, integrante da directiva e propietaria do establecemento local Bioreona.

A campaña remata o vindeiro 31 de decembro e as persoas que realicen as compras nos establecementos adheridos continuarán obtendo as papeletas coas que optar aos premios que aínda quedan pendientes da entrega para a clientela: tres vales de compra, por importe de 1.000, 600 e 400 euros, respectivamente, e entradas ao parque da Warner Bros en Madrid para dúas persoas, incluíndo o aloxamento nun hotel concertado e con almorzo.

A organización recollerá o vindeiro martes 26, as urnas dos establecementos comerciais participantes na campaña, co fin de proceder a sortear os agasallos pendientes.

No caso de que os establecementos permanezan pechados nesa data é preciso avisar con antelación á organización, co fin de que poidan retirar antes a urna para que a clientela opte ao sorteo, tal e como se recordou.

Ferreiro felicitou aos premiados nesta campaña e agradeceulles o feito de que aposten polo comercio local para realizar as súas compras. A alcaldesa valorou tamén a implicación da Asociación de Comerciantes de Narón nesta iniciativa e, xunto coa edil de Promoción Económica, desexoulles boas festas, que desfruten do premio e que continúen apostando polo comercio local