O Concello de Narón acolleu a Mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero

A concelleira de Igualdade, María Lorenzo, presidiu este xoves a Mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero programada para este mediodía no Concello de Narón. A maiores de persoal do Servizo Sociocomunitario municipal do Consistorio acudiron á convocatoria Clara Vilariño López, responsable do SOX do Colexio de Abogados de Ferrol; Guadalupe Lorenzo, Inspectora xefa da UFAM da Comisaría de Ferrol-Narón;

Juan José Castro, Brigada da policía xudicial e Inspector Xefe –unha nova incorporación á Mesa de coordinación- e Juan Delgado, Oficial da Policía Local de Narón.

Trala aprobación da acta da sesión anterior, no encontro informouse sobre a Caixa de ferramentas que ofrece a Xunta de Galicia para coordinar este tipo de mesas co fin de dinamizalas.

Así mesmo, falouse do centro de atención 24 horas contra a violencia, operativo en Ferrol dende o pasado mes de decembro e dispoñible para as mulleres maiores de quince anos, que poden recurrir aos seus servizos sen

necesidade de ter presentada previamente unha denuncia. Asesoría xurídica, atención psicolóxica e un área de traballo social forman parte das accións que se levan a cabo a través do centro, coordinado por Clara Vilariño.

Dende a policía local e nacional expuxéronse algúns casos e situacións coas que se traballa dende os citados Corpos, que se analizaron conxuntamente. A reunión rematou emprazando ao colectivo para unha nova xuntanza, unha vez que se avance nos novos recursos que se prevén poñer a disposición da cidadanía para atender ás vítimas de violencia.