A Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza unha nova edición dos Cantos de Nadal

A Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza para este sábado 16 de decembro unha nova edición dos “Cantos de Nadal” para celebrar un ano más esta actividade tan ligada á nosa tradición cultural.

A actividade que terá lugar no Centro Cívico Social de Sedes comezará ás 17:00 horas cun obradoiro de Cantos de Nadal, no que todas as persoas interesadas poderán coñecer varios cantos de Nadal e Reis tradicionais da nosa cultura. Ás 18:00 h. farase un descanso para quecer o corpo con chocolate e biscoito, para coller forzas e retornar ás 19:00 h. para botar os Cantos de Nadal entre todos e todas as asistentes.

Como broche final o grupo de Cantos de Taberna actuará cantan as cantigas máis tradicionais do noso repertorio. A actividade esta organizada pola Asociación Cultural Vai Rañala Meu! e pola A. VV. Rosa dos Ventos de Sedes é conta co colaboración da Área de Cultura da Deputación da Coruña.