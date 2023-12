O BNG valora positivamente a substitución do muro do Arsenal de Ferrol

El portavoz municipal do BNG en Ferrol, Iván Rivas, calificou este venres «como unha boa nova o anuncio feito no día de onte de substitucións da muralla do Arsenal por un peche permeable que permita a conexión, aínda que só sexa visual, da cidade cos espazos que hai tras ese muro, e expresou o seu desexo de que esta proposta se faga realidade».

Según Rivas «avanzar neste proceso, aínda que só sexa visualmente debe permitir comezar a derrubar eses muros físicos pero tamén mentais que limitan o noso futuro e debe servir de estímulo para facer de Ferrol, no futuro unha cidade completa».

Deste xeito, o portavoz nacionalista, agarda que «poidamos aproximarnos, aínda que sexa timidamente, a unha das alternativas que temos enunciado como obxectivo para o futuro de Ferrol e que pasa pola integración plena dos espazos e edificacións que hai tras ese muro na trama urbana da cidade, permitindo o acceso e expansión de Ferrol cara un ámbito da cidade de gran valor pero a día de hoxe continúa a ser un gran descoñecido».