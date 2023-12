Nuevas aperturas al tráfico rodado en la reurbanización de la calle de la Iglesia en Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha visitado las obras de reurbanización de la calle de la Iglesia y avanzó la apertura de dos nuevos tramos. “Este martes 5 abren os tramos seis, que vai dende Concepción Arenal ata Terra, e o sete, dende Terra ata Rubalcava”, adelantándose una semana antes de lo previsto con el objetivo de poder normalizar el tráfico durante las fiestas de Navidad.

Así, se podrá acceder al aparcamiento del Cantón desde Correos, y salir por la calle Rubalcava, por lo que los vehículos ya no pasarán por la calle Magdalena ni por la Real por Armas.

El siguiente tramo que se abrirá al tráfico rodado será el cinco, que es el del teatro Jofre entre la calle Coruña a Concepción Arenal, cuya previsión es para finales de año. “Antes de que remate o ano estarán abertos todos os tramos da rúa da Igrexa, excepto o último, que é o que vai desde Rubalcava á praza do Callao, que estará operativo a finais de febreiro”.

“Cando chegamos ao goberno unha das nosas principais preocupacións eran os retrasos que acumulaban obras como a de reurbanización da rúa da Igrexa” manifestó el regidor. En la Xunta de Gobierno Local de 26 de junio “xa adiantamos”, recordó, «que non estabamos de acordo co cronograma establecido, que contemplaba finalizar as obras a finais de abril do 2024 e, tras falar coa empresa, presentouse un novo cronograma para tentar de reducir os prexuízos a veciños, comerciantes e hostaleiros»

“O noso obxectivo foi sempre non perxudicar máis a veciños, hostaleiros e comerciantes, por iso fixamos abrir tres tramos antes do Nadal, o martes abriremos dous e antes de que finalice o ano o que queda”.

Rey Varela recordó también que el 31 de julio a JGL aprobaba el proyecto modificado nº1 de las obras contenidas en el Proyecto básico y de ejecución de la reurbanización de la calle de la Iglesia, había un proyecto modificado que aumentaba la cuantía de la obra un 15% y dilataba el plazo de ejecución fijando la finalización en abril del 2024.

Una obra que ya era muy elevada, de 4,1 millones de euros pasaba hasta 4,7 millones, y pasaba la dos años de ejecución. Este modificado permite ahorrar más de 206.800 euros con respecto a la propuesta original y reduce los tiempos ejecución hasta los 20 meses.

Rey Varela pidió disculpas a los colectivos afectados, sobre todo a los vecinos, por las obras. “As obras sempre son incómodas e molestas, dende o goberno entendemos as molestias ocasionadas aos veciños e traballamos para que sexan as menores posibles e duren o menor tempo”.

En este sentido reveló que la empresa adjudicataria de las obras, a la que también quiso dar las gracias públicamente por el esfuerzo realizado, duplicó los turnos para adelantar la finalización de los trabajos. “Cando chegamos había dúas quendas, agora hai entre sete e oito quendas que traballan ata de noite”.

O alcalde avanzó que “Ferrol terá o Nadal que se merece, coa programación para todos os públicos, para encher de novo as rúas da cidade como pasou no verán, con tres tramos abertos da rúa da Igrexa”.