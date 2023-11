Jornada de hermanamiento Ferrol-Vila do Conde. Presentado un libro de Carlos Marcelino sobre los 50 años

En la jornada de este sábado, día 25, se dieron por finalizadas en la ciudad portuguesa de Vila do Conde los actos conmemorativos de las efemérides del 50 aniversario del hermanamiento con la ciudad de Ferrol entre los que cabe destacar la presentación del libro «Historia da germinação Vila do Conde- Ferrol» de Carlos Marcelino Saraiva, y que contaron con la presencia del alcalde Ferrolano, José Manuel Rey Varela, y del presidente de la Cámara Municipal vilacondense, Vítor Costa, así como del Rancho da Praça y el Real Coro «Toxos e froles» , ambas enidades unas de los artífices de ese hermanacimiento.

Hasta la ciudad portuguesa se desplazaron, junto con el alcalde ferrolano, las ediles María del Camen Pieltaín, portavoz del grupo poular y responsable de seguridad y Movilidad; y Blanca García Olivares, edil de urbanismo y biznieta de Ricardo Nores Castro, uno de los promotores del hermanamiento; y de la jefa de protocolo, Leonor Bermejo Fanjul. Asimismo estuvieron presentes representantes de las rondallas «Bohemios» y «Só Elas»; de la asocición de mulleres rurais de Valdoviño; del ex jefe de protocolo e hijo predilecto de Ferrol, Manuel Sánchez Hermida; y componentes del Real Coro «Toxos e Froles» con su presidente, Arturo Lamas y el director Manuel Amorós.

A las siete y media de la tarde, previamente al acto principal que se llevaría a cabo a las nueve y media de la noche en el Teatro Principal y en el que A Praça celebraba su XIII Gala, la representación ferrolana se desplazó a la sede del Rancho da Praça siendo la primera vez que Rey Varela visitaba sus instalaciones, haciendo un recorrido por las diferentes salas y firmando en el libro de oro de la entidad tanto el alcalde como Manuel Sánchez, a los que posteriormente, en el teatro, se les haría entrega del título de socios de honor pracista.

A las nueve y media de la noche dio comienzo en el Teatro Principal la Gala del Racho da Praça, con asistencia del alcalde de Ferrol y el presidente de la Cámara ; asi como del presidente de la Asamblea Municipal y del de la Junta de Freguesias; vareador del cultura de Vila do Conde; representaciones ferrolanas; presidentes del Rancho da Praça y del Real Coro «Toxos e Froles»; y de asoaciaciones de Viola do Conde; presentada por Vitor Silva y Tiago López. y que se inició con una actuacion de un grupo de danza conteporánea y ya seguidamente Carlos Marcelino Saravia presentó su libro dedicado a los cincuenta años de hermanamiento.

Carlos Marcelino presenta el libro, con recuerdos

Antes de comenzar su comentario sobre el libro Carlos Marcelino hizo un recuerdo ante el reciente fallecimiento de José María Porta, «un amigo personal de larga fecha y un pracista convicto. Son memorables las muchas veces que cantó en la iglesia Matriz de Vila do Conde incluso en la conmemoración del 25 aniversario del hermanamiento, donde él, algunos alimos y Ramón Morado, otro hombre que se hizo patrte de la rondalla Bohemios arrebatraron al público. Portita, como cariñosamente era tratado, era un tenor con una voz extraordinaria y un corazón enorme», pidiendo al público «para nuestro Paravotti de Ferrol, » que brindase un aplauso en su recuerdo.

Recordó como Vila do Conde descubrio Ferrol en el año 1935, por una actuación del Rancho da Praça y como poco a poco se fueron estrechando los lazos de hermandad hasta que se hicieron oficiales en el año 1973 merced a la labor incansable de Ricardo Nores, Adroaldo Azvedo y a Albino dos Santos Ferreira. «En este libro de hermandad se retrata una vivencia impar entre los dos pueblos protagonizada por las dos asociaciones culturales, de paises diferentes. La simiente de simpatía dejada en Ferrol en aquel año 35 fue germinando alimentada por generaciones a lo largo del tiempo »

Se refirió a que «en mas de cien años de actividad el momento histórico más alto del Rancho da Praça fue haber sido junto con el Real Coro Toxos e froles el promomotor de la hermandad oficial entre Vila do Conde con Ferrol en el año 1973 y este hecho tenía que quedar registrado, obligatoriamente, para la memoria futura».

Habló de su trabajo para obtener todo tipo de datos lograr la edicciòn del libro. Fue fundamental el trabajo desenvuelto por el Rancho da Praça y el Toxos para esta hermandad.

«El Rancho da Praça no es apenas una colectividad donde se reune un grupo de personas de vez en cuando para convivir. El Rancho es la mayor asociación cultural de Vila do Conde con trabajo hecho y reconocido a nivel nacional e internacional, contrariamente a otros , porque nosotros solamente buscamos los intereses de Vila do Conde».

Finalizó diciendo que «El Rancho da Praça fue parte de mi vida hace más de cincuenta años y durante ese tiempo conviví, lideré y aprendí con los mejores. Esa experiencia me ayudo a recopilar todo en este libro».

Títulos de socios de honor

A continuacion subieron al escenario el Presidente de la Câmara, el Alcalde de Ferrol , y los presidentes del Coro y la Praça. y procedieron a la entrega de los títulos de socios de honor a Carlos Marcelino y a Manuel Sanchéz Hermida.

Seguidamente tras recibir el título de socio de honor del Rancho da Praza Manuel Sánchez Hermida, ex jefe de Protocolo del concello de Ferrol manifestó que «recibo con sorpresa pero debp decir que con mucho gusto esta distinciòn y es un gran honor para mi.Afortunadamente durante mi vida profesional , más de cuarenta años de servicio en el concello de Ferrol, mis alcaldes, especialmente mi querido José Manuel Rey Varela, tuve la responsabilidad de las relaciones institucionales entre las dos ciudades y gracias a ellas tenía la oportunidad de experiencias inolvidables con la gente de Vila do Conde«. Se refirió a los amigos como Artur Bonfim o Carlos Marcelino «por la disposición siempre colaborativa , en todo momento, gente que aman a esta tierra, esta ciudad que visito frecuentemente, porque admito el enorme interñes de estas personas en defensa de sus tradiciones y patrimonio adtístico, cultural y natural. Y este año, a pesar de estar ya un lustro jubilado, tambien tuve la suerte de ser invitado a eventos de celebraciones del 50 aniversario de la hermandad entre los dos pueblos «.

Agradeció la distinción de ser nombrado socio de honor «que tiene para mi un gran valor, muy feliz de ser miembro del Rancho más antiguo de Portugal, seguiré a vuestra disposición como siempre para todo lo que pueda servir de ayuda. A todos muy agradecido»

Actuaciones y diplomas

Tras estas palabra subieron al palco escénico los componentes del grupo de música y los danzantes «das Velhas Guardas» del Rancho da Praça y tras una breve actuacuon se procedió a la entrega de Diplomas de Socios con 25 y 50 años (4 de plata y 1 de oro) mientras se oiían los sones de «Viva a Praça».

Nuevas actuaciones y ya la del Real Coro «Toxos e froles» a quienes al final el presidente de A Praça, Artur Bonfim, les hizo entrega del mejor de los recuerdos, su medalla de oro.

Diplomas y palabras del presidente de la Cámara y del Alcalde de Ferrol

Practicamete finalizado el acto actuaron los componentes del rancho actual de A Praça y el presidente Artur Bonfim, entrega los diplomas de socios honorários al Presidente de la Câmara, Victor Costa y al Alcalde de Ferrol, Rey Varela.

El presidente de la Cámara, Victor Costa, pronunció unas palabras agradeciendo la presencia de la representaciòn ferrolana encabezada por Jose Manuel Rey Varela y se refirió al hermanamiento entre las dos ciudades, que continúa con el tiempo y que en esta ocasiòn este acto sirve para celebrar medio siglo de hermandad entre Vila do Conde y Ferrol.

Recordó la presencia de los ferrolanos en diversos actos que se celebfran en la ciudad poortuguesa como las fiestas de san Juan o la feria de Artesanato, y como desde hace años Vila do Conde cuenta con una calle que lleva el nombre de Ferrol.

“Estas cinco décadas de respeto institucional, cariño y lealtad se ven reflejadas en el libro que presentamos hoy”, manifestó JoséManuel Rey Varela añadiendo el agradecimiento al autor “por su impagable aportación al fortalecimiento de esta relación entre pueblos” a través de la publicación, yquiso aprovechar la ocasión para agradecer al Rancho de la Praça, el rancho más antiguo de Portugal, y al Real Coro «Toxos e Froles», el coro decano de Galicia, su relación cultural de hace 50 años y que dio fruto a este hermanamiento. “Vosotros sois los verdaderos artífices de esta destacada unión de Vila do Conde y Ferrol”, aseguró.

En su intervención el regidor también tuvo palabras de agradecimiento para las personas que desde sus cargos, primero en la Cámara Municipal y ahora en la Asociación para la Defensa del Artesanato y Patrimonio de Vila do Conde, son grandes defensores y estrechos colaboradores de las relaciones institucionales entre ambas ciudades.

Los presentadores invitaron a los presidentes a cantar la» Canção da Rendilheira»y después abandonaron el palco terminando con la marcha «O Mais Antigo de Portugal».

