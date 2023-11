Abarrote de público para asistir al “Día de la Música” de la Asociación de Vecinos A Magdalena, en Ferrol

El pregonero del «Día de la Familia» será el Almirante del Arsenal

Más de lo que se esperaba. El salón de actos del Casino Ferrolano registró un total abarrote de público para presenciar el concierto organizado por la Asociación de Vecinos “A Magdalena”, dentro de la programaciòn del “otoño musical”, en la tarde de este viernes, día 23, dedicado al “Día de la Música”. Fue necesario aumentar el número de sillas y aun así algunos de los asistentes permanecieron de pie.

Fueron numerosas las personas que asistieron al acto musical ofrecido por la Coral Polifónica del Casino, que cumple este año su 101 aniversario y 31 integrada en el seno del Casino.

Agradecimiento al Casino y a la Coral

Pronunció unas palabras de saludo el presidente de la Asociación Vecinal, Pedro Sanz, quien agradeció al presidente, Alberto Vázquez y resto de la directiva, que se encontraban en el acto, las facilidades que ofrecen no solo a esta asociación sino a muchas otras para poder disfrutar de las instalaciones y programar conciertos como el de la tarde de este viernes, conferencias, exposiciones,etc.. Agradecimiento también a la Coral, dirigida por Andrés Álvarez, que se ofrecieron de forma solidaria para poder celebrar el concierto.

Asimismo Pedro Sanz aprovechó el momento para invitar a todos los asistentes a asistir los próximos días 1 y 2 de diciembre a los actos que organiza la asociación vecinal del barrio.

El pregonero del “Día de la Familia” será el Almirante del Arsenal

El día 1, a las 20 horas, en el Casino Ferrolano, con entrada libre y gratuita, se ofrecerá el primer pregón del Día de la Familia», a la que se dedican este año las actividades de principios del mes de Nadal. Estará a cargo del vecino del centro, el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz.

Al pregón seguirá la actuación de “Brigantia”, con una selección de música gallega a cargo de Julia María Dopico (bandurria), profesora de música y compositora, y del profesor de música y maestro Rupper Twine (piano). Actuará también, de forma desinteresada, la Rondalla del Club de Campo bajo la dirección de David Sanmartín,

El día 2 se dedicará a actividades de calle, juegos, concursos,etc.

Una excelente actuación de la Coral Polifónica

Presentó el concierto la componentes del coro Maribel Garrote.

Con razón fueron muy aplaudidos los casi cuarenta componentes de la Coral. Un concierto entrañable en el que interpretaron reconocidos estilos musicales tan cantados en Ferrol como Habaneras, Boleros, y música tradicional de Asturias y Galicia.

Pudimos escuchar “De colores”,”Paloma mensajera”, “Piel canela”, “La niña que yo más quiero”, “O galopín”…y ante los muchos aplausos y a petición del público hicieron un “bis” cantando “Los ojos de la española”.

Todo un éxito de público, artístico, y que dejó “muy buena boca” a los asistentes.

Y recordando a Marchetto de Padua, un teórico de la música y compositor italiano de finales de la Edad Media y la actuación de la Coral Polifónica del Casino……” La música es la más bella de todas las artes (…) su nobleza impregna todo lo que vive y lo que no vive (…). De hecho, no hay nada más consustancial al hombre que relajarse gracias a las dulces maneras y enervarse con lo contrario. No hay ninguna edad del hombre en que no se sienta deleite por una dulce melodía”